Wirtschaft

Klage in Frankreich gegen Erdölprojekte in Afrika

Es könnte ein Präzedenzfall werden: Der Konzern TotalEnergies will in Uganda Erdöl fördern und per Pipeline durch Tansania transportieren. In Frankreich klagen NGOs, um das umstrittene Projekt zu stoppen.

Auch im Murchison-Falls-Nationalpark soll nach Erdöl gebohrt werden

Mehr als eine Milliarde Barrel Öl und Gas soll in den Reservoirs nahe des Albertsees im Westen Ugandas schlummern. Der französische Ölgigant TotalEnergies will diese Rohstoffquellen anzapfen - das ist das Tilenga-Projekt. Die fast 1500 Kilometer lange unterirdische Pipeline EACOP (East African Crude Oil Pipeline) soll das Ölfeld quer durch Tansania mit dem Indischen Ozean verbinden. Das Unternehmen verspricht, die Erschließung der Ölfelder brächte Zehntausende neue Arbeitsplätze in Ostafrika. Doch die Auswirkungen auf Umwelt und Menschen sind umstritten. Dutzende der 400 Bohrungen liegen im Murchison-Falls-Nationalpark, benannt nach den gleichnamigen Wasserfällen. Anwohner müssen umgesiedelt werden, aber Betroffene klagen, dass sie vergeblich auf Entschädigungen warten. Vier ugandische und zwei französische Umwelt- und Bürgerrechtsgruppen versuchen darum, das Tilenga-Projekt zu stoppen. Derzeit wird vor einem französischen Gericht ihre Klage gegen TotalEnergies verhandelt. Wenn der Albertsee durch die Erdölförderung verschmutzt werden sollte, ist die Lebensgrundlage vieler Menschen bedroht Die Pläne des Konzerns "gefährden das Pariser Klimaabkommen von 2015 und das Überleben der Menschheit", sagte Louis Cofflard, einer der Anwälte der Kläger, während der ersten Anhörung in Paris. "Das Projekt stürzt zahlreiche Familien in Armut - wir fordern, dass es sofort gestoppt wird." Gesetz nimmt Unternehmen in die Pflicht Die Kläger berufen sich auf ein französisches Gesetz aus dem Jahr 2017, dem ersten dieser Art weltweit. Es besagt, dass multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich einer sogenannten Sorgfaltsprüfungspflicht unterliegen. Wenn Tochtergesellschaften in anderen Ländern aktiv sind, muss der Mutterkonzern eine Strategie erstellen und dokumentieren, welche Auswirkungen die Projekte auf die Umwelt, die lokale Bevölkerung und die Menschenrechte haben. Negative Folgen müssen angemessen kompensiert werden. Versäumt das Unternehmen das, muss es gegebenenfalls Schadensersatz zahlen oder Projekte aussetzen. TotalEnergies hat einen solchen Plan erstellt, aber nach Ansicht der Kläger ist er nicht detailliert genug und enthält auch nicht die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Das Unternehmen weist diese Vorwürfe zurück. "Die Kläger haben eine maximalistische Sichtweise", argumentierte Ophélia Claude, Anwältin von TotalEnergies, vor Gericht. Keines der Strategiepapiere werde "jemals in der Lage sein, ihre Forderungen zu erfüllen". Nach Aussage der Anwältin ist es kontraproduktiv, zu viele Informationen in die Pläne aufzunehmen. "Unternehmen, nicht Richter, sollten entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind." Keine Entschädigung erhalten Doch die Menschen in Uganda, die das Projekt in Mitleidenschaft zieht, sind unzufrieden. Geoffrey Byakagaba erzählt der DW, die Situation sei "überhaupt nicht gut". Der 44-Jährige baute früher im Dorf Kasenyi zusammen mit zwei Geschwistern und seiner Mutter auf neun Hektar Land Maniok, Mais und Süßkartoffeln an - dort, wo erste Vorbereitungen für den Bau der zentralen Ölverarbeitungsanlage des Projekts begonnen haben. Geoffrey Byakagaba wartet bisher vergebens auf das Land, das ihm als Entschädigung versprochen wurde "2017 hatten wir uns für die von TotalEnergies angebotene Option 'Land für Land' entschieden. Für das Geld, das sie uns alternativ gegeben hätten, hätten wir keine gleichwertige Fläche kaufen können", sagt Byakagaba. "Aber bisher haben wir kein Land im Tausch bekommen. Ich musste woanders einen Hektar pachten, um wenigstens etwas Gemüse anbauen zu können." Er habe Probleme, seine Familie zu ernähren und die Schulgebühren für seine neun Kinder zu bezahlen, sagt Byakagaba. Er selbst könne sich trotz gesundheitlicher Probleme die Behandlung in einem spezialisierten Krankenhaus nicht leisten, sondern gehe in eine preiswertere Klinik. Die Geschichte von Byakagaba ist kein Einzelfall, betont Dickens Kamugisha, Direktor der in Uganda ansässigen Organisation AFIEGO (Africa Institute for Energy Governance). Das sei einer der Gründe, warum die Gruppe zu den Klägern im Pariser Verfahren gehört. AFIEGO setzt sich für eine nachhaltige Energiepolitik ein, von der auch die ärmere Bevölkerung profitiert. Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Hüter des Landes Alon Kiiza, ein Dorfältester der Bagungu, lebt im Bezirk Buliisa im Westen Ugandas - und damit im Epizentrum des Gerangels ausländischer Konzerne um die riesigen Ölvorkommen. Wie viele andere auch ist Kiiza besorgt: "Ölbohrungen werden das Ökosystem beeinträchtigen. Der Geist dieses Landes hat keine Verbindung zu diesen Maschinen."

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Belagertes Idyll Schon jetzt wächst die Sorge um die Tiere. Auch im Murchison Falls-Nationalpark sind Bohrungen geplant, obwohl dort Elefanten, Leoparden, Löwen und Giraffen leben. Auch 450 Vogelarten vom Mönchskuckuck bis zum Rotkehlspint leben dort. Umweltschützer sind beunruhigt wegen der möglichen Folgen der Ölbohrungen auf die Tiere - ganz zu schweigen von möglichen Havarien.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Die Konzerne fahren schwere Geschütze auf Das Megaprojekt wird trotzdem weiter vorangetrieben. Im April unterzeichneten die Regierungen Ugandas und Tansanias finale Vereinbarungen mit dem französischen Energieriesen Total sowie der China National Offshore Oil Corporation. Es geht um 1,7 Millionen Barrel Rohöl aus einem Gebiet von 1100 Quadratkilometern. Eine chinesische Firma baut 110 Kilometer Straße, um die Förderzone anzubinden.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Lange Röhre für das Öl Wenn ab 2025 Öl gefördert wird, soll es durch die fast 1500 Kilometer lange Ostafrikanische Rohöl-Pipeline gepumpt werden - die längste beheizte Pipeline der Welt. Sie endet in der tansanischen Hafenstadt Tanga, die hinter Mangroven und Korallenriffen am Indischen Ozean liegt. Die Pipeline bedroht nicht nur diese Lebensräume, sondern könnte auch Tausende Bauern von ihrem Land vertreiben.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Düsterer Ausblick - und ein neuer Morgen Die ugandische Regierung hat das Ölprojekt am Ufer des Albertsees genehmigt - und gleichzeitig ein revolutionäres Umweltgesetz erlassen, das zum Schutz empfindlicher Lebensräume beitragen soll. Darin werden die Rechte der Natur auf eine Ebene mit Menschenrechten gestellt und Ökosysteme als Lebewesen betrachtet. In ihrem Namen dürfen sogar Umweltklagen eingereicht werden.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Alte Wurzeln Alon Kiiza, der Dorfälteste, sitzt neben Dennis Tabaro, einem ugandischen Umweltaktivisten, der sich für die Wiederbelebung indigener Umweltschutzpraktiken einsetzt, die in der Kolonialzeit geschliffen wurden. Gemeinschaften wie die Bagungu ehren das Recht der Natur seit jeher. Auch das neue Gesetz hängt damit zusammen.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Neues Erwachen Die Ältesten der Bagungu haben Karten ihres angestammten Lands gezeichnet, inklusive der Kalender aus prä-kolonialer Zeit, die Aufschluss über wechselnde Jahreszeiten, Brutzyklen, Erntezeiten und Rituale geben. Eine Karte zeigt vergangene Bräuche, eine andere die Unordnung der heutigen Zeit. Die letzte bietet eine optimistische Vision der zukünftigen Biodiversität.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Schwarzes Gold? Trotz der Umwelt-Bedenken wirbt die Regierung für das Ölprojekt als Weg zu besseren Lebensstandards für viele Ugander. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut, wie dieses Kind, das die Schule schwänzt, um mit der Familie Mais zu ernten. Total Energy sagt, das Projekt werde 6000 neue Jobs schaffen, vor allem für Ugander. Umweltfolgen würden nach internationalen Standards minimiert.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Volle Fahrt voraus Dass das neue ugandische Naturrechtsgesetz das Öl-Vorhaben doch noch ausbremst, wird bezweifelt: So beinhaltet es eine Klausel, wonach die Regierung selbst festlegen kann, welche Naturstätten davon geschützt werden sollen und welche nicht - ein womöglich folgenschweres Schlupfloch. So ist die Natur an keinem Ort wirklich dauerhaft geschützt.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Eine unsichere Zukunft Chinesische und ugandische Arbeiter legen an einem heißen Arbeitstag eine Pause ein. Anwälte glauben, dass das Naturrechtsgesetz eine Chance bieten könnte, die Ausmaße des Ölprojekts zu begrenzen - nicht aber, es komplett aufzuhalten. "Der Fall ist abgeschlossen; wir sollten uns darauf konzentrieren, die Folgen abzumildern", sagt der Umwelt-Anwalt Frank Tumusiime.

Uganda: Wenn Öldurst die Natur bedroht Die Tempel der Natur Julius Byenkya, ein Bagungu-Vorsteher, läuft durch einen heiligen Hain in der Savanne bei Buliisa. Es gibt viele heilige Orte, die die Gestalt von Seen, Flüssen oder Wäldern annehmen - und für die Bagungu genauso wie für die Tiere wichtig sind. "Das ist unser spirituelles Zentrum", sagt Byenkya. "Wir beten dafür, dass es nicht angerührt wird." (Adaptiert aus dem Englischen von David Ehl.) Autorin/Autor: Jack Losh

"Mehr als 100.000 Menschen werden vertrieben und Zehntausende haben weder Entschädigungszahlungen noch Land erhalten", kritisiert Dickens Kamugisha. Er befürchtet, dies könne erst der Anfang sein. "Nationalparks und Waldreservate werden angegriffen. Seen, Flüsse und Feuchtgebiete werden in Mitleidenschaft gezogen. Wir werden noch viel mehr Problemen bekommen." TotalEnergies geht auf einige dieser Punkte in seiner Strategie zur Sorgfaltspflicht ein. Das Unternehmen schreibt, mehr als 700 Haushalten, die ungefähr 5000 Personen umfassen, sei ein Angebot gemacht worden, Land gegen Land zu tauschen. Es behauptet auch, das Projekt werde die Biodiversität positiv beeinflussen, zum Beispiel durch die Wiederansiedelung von Nashörnern in einigen Gebieten. TotalEnergies gibt sich gelassen Vor Gericht konzentrierten sich die Anwälte von TotalEnergies auf Formalitäten. Sie beantragten, die Klage aus verfahrensrechtlichen Gründen für unzulässig zu erklären. "Die Kläger versuchen hartnäckig, mit diesem Fall ein Exempel zu statuieren. Trotz der Wut und des Aufhebens um die Sache geht TotalEnergies diesen Fall mit Gelassenheit an", sagte ein anderer Anwalt des Unternehmens, Antonin Lévy. "Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf den Zuständigkeitsbereich des Richters." Kamalia Mehtiyeva, Juraprofessorin an der Universität Paris-Est Créteil sagt, dass andere internationale Konzerne den Fall wohl kaum so gelassen beobachten. "Zum ersten Mal entscheiden nationale Richter in einem Land über einen Schadensersatzfall, bei dem es um potenzielle Schäden im Ausland aufgrund der Sorgfaltsprüfungspflicht geht - das könnte ein Präzedenzfall werden", sagte sie zur DW. "Das Gesetz ist ein echtes wirtschaftliches Risiko für multinationale Unternehmen, da sie ihre Aktivitäten aussetzen müssen, wenn es keine angemessene Überwachung gibt", fügte Mehtiyeva hinzu. Außerdem könnten Richter so lange eine tägliche Strafe verhängen, bis die Strategie aktualisiert ist. Für Kamugisha von AFIEGO ist das Gerichtsverfahren ein Hoffnungsschimmer. Um Teile des Öl- und Gasprojekts zu stoppen, hat die Organisation die Angelegenheit schon vor ugandische Gerichte und den Ostafrikanischen Gerichtshof gebracht, dem Justizorgan der Ostafrikanischen Gemeinschaft. "Bislang haben wir vor ugandischen und regionalen Gerichten keine Gerechtigkeit erfahren. Deshalb haben wir beschlossen, den Fall nach Frankreich zu bringen, einer entwickelten Demokratie", so Kamugisha. "Wir hoffen, dass der Prozess in Frankreich Gerechtigkeit schaffen kann." Die Entscheidung des Pariser Gerichts wird für den 28. Februar erwartet. Aus dem Englischen adaptiert von Uta Steinwehr.

Die Redaktion empfiehlt