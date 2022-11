NFT-Affen im freien Fall

Musiker im Museum

Rammstein-Frontmann Till Lindemann hatte mit seinem NFT-Drop im August 2021 mehr Ärger als Erfolg. Kaum jemand interessierte sich für die Clips, die ihn vor Gemälden in der Eremitage in Sankt Petersburg zeigen. Hinzu kam ein Streit mit dem Museum in Sankt Petersburg, in dem die Videosequenzen aufgenommen wurden, da es mit der NFT-Verwertung nicht einverstanden gewesen sein soll.