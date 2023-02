NFL-Superstar Tom Brady erklärt wieder seinen Rücktritt

"Guten Morgen, Leute. Ich werde gleich zur Sache kommen. Ich trete für immer zurück." Mit diesen Worten verkündete American-Football-Superstar Tom Brady in einem knapp einminütigen Video, das er auf den sozialen Netzwerken verbreitete, sein Karriereende. Am Ende bedankte sich der 45-Jährige mit gebrochener Stimme bei Familie, Freunden, Teamkollegen und Konkurrenten: "Ich danke euch, dass ihr mir ermöglicht habt, meinen absoluten Traum zu leben. Ich würde nicht eine Sache ändern. Ich liebe euch alle."

Lobeshymnen vor einem Jahr "aufgebraucht"

Genau vor einem Jahr, am 1. Februar 2022 hatte der Quarterback schon einmal seine Karriere für beendet erklärt, um dann später doch wieder auf den Platz zurückzukehren. "Man bekommt nur einen super emotionalen Essay zum Ruhestand, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht", sagte Brady jetzt. Vor gut zwei Wochen war der erfolgreichste Football-Spieler der Geschichte nach seiner 23. Saison durch ein 14:31 der Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys in den NFL-Playoffs ausgeschieden.

Zahlreiche Rekorde

Brady spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst bis 2019 bei den New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa in Florida und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring. Fünfmal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt. Mit Brady verlässt ein mehrfacher Rekordmann die NFL. Kein Spieler gewann mehr Titel (7), schaffte mehr Yards durch Pässe (89.214) oder erzielte mehr Touchdowns (649). Insgesamt stand er zehnmal im Super-Bowl-Finale. Im vergangenen November hatte Brady mit den Tampa Bay Buccaneers noch ein NFL-Gastspiel in München bestritten.

Brady hat drei Kinder: einen Sohn aus seiner Beziehung mit der US-Schauspielerin Bridget Moynahan sowie einen Sohn und eine Tochter aus seiner 13 Jahre andauernden Ehe mit dem brasilianischen Supe-Model Gisele Bündchen. Die Ehe war im Herbst 2022 geschieden worden. Bradys Vermögen wird auf über 300 Millionen Dollar geschätzt.