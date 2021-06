NFL-Profi Carl Nassib outet sich als homosexuell

Football-Profi Carl Nassib von den Las Vegas Raiders hat sich als erster aktiver Spieler der US-Footballliga NFL öffentlich als homosexuell geoutet. "Ich wollte nur kurz sagen, dass ich schwul bin. Ich wollte das schon eine ganze Weile tun, nun fühle ich mich bereit das loszuwerden", gab der 28-Jährige in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt.

"Ohne sie niemals"

Nassib sagte, er zerbreche sich bereits seit 15 Jahren den Kopf wegen dieses Moments. Die Unterstützung seiner Familie, seiner Freunde sowie seiner Trainer und Teamkollegen habe ihn nun aber ermutigt, sein Coming Out zu wagen. "Ich hätte das ohne sie niemals tun können", so der Defensive End.

"Die NFL-Familie ist stolz, dass Carl heute so mutig die Wahrheit mitgeteilt hat. Wir teilen seine Hoffnung, dass so ein Statement wie seins auf dem Weg zur Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinschaft schon bald keinen Meldungswert mehr hat", erklärte Liga-Commissioner Roger Goodell.

Auch Raiders-Eigentümer Mark Davis unterstützte seinen Spieler. "Es ist 2021. Es ändert meine Meinung über ihn als Person oder als Raider kein bisschen", so Davis bei ESPN. Nassib spielt seit 2016 in der NFL, vor seinem Engagement in Las Vegas stand Nassib bereits bei den Cleveland Browns und den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag.

Reaktion auf der Tribüne

Es ist das erste Mal, dass sich ein NFL-Spieler während seiner aktiven Zeit entsprechend äußert. Gerade bei Sportarten mit großen Zuschauermengen - auch Fußball zählt dazu - zögern Sportler mit solchen Erklärungen, nicht nur, weil es ihre Privatsache ist. Sie zögern auch, weil sie wegen der Reaktion von Teilen der Fans in Sorge sind. Auch der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlspergeroutete sich erst nach dem Karriere-Ende. Von anderen, aktiven männlichen Fußballprofis in Deutschland hört man in diese Richtung nichts.

Bitteres Versteckspiel

Frühere NFL-Spieler oder Anwärter hatten in der Vergangenheit ihre sexuelle Orientierung öffentlich gemacht. Ryan O'Callaghan von den New England Patriots gab zugleich mit seinem Outing im Jahr 2017 bekannt, dass er nach seiner Karriere daran dachte, sich das Leben zu nehmen. Das Versteckspiel in der Szene habe ihm zu schaffen gemacht. "Niemand würde den großen Footballspieler für schwul halten", sagte der 2,01 Meter große O'Callaghan dem Portal "Outsports" - deshalb sei seine Sportart eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gewesen, von dem Thema Sexualität abzulenken.

Der College-Spieler Michael Sam ließ schon vor einem möglichen Wechsel in die NFL wissen, dass er homosexuell ist. Er wurde später aufgrund seiner Leistungsstärke bei den St. Louis Rams bei der Verkleinerung des Kaders entlassen und wechselte in die Canadian Football League.

