News kompakt: Trump: EPA-Chef Zeldin soll rasch deregulieren

12.11.2024 12. November 2024

Der nächste Chef der US-Umweltbehörde, Lee Zeldin, will "amerikanische Arbeitsplätze zurückbringen". Die UN-Umweltkonferenz in Baku hat sich auf erste Regelungen zum Emissionshandel verständigt. Das Wichtigste in Kürze.