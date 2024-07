News kompakt: Kamala Harris hat genug Nominierungsstimmen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat bereits von genügend Delegierten Unterstützung für ihre Nominierung durch die Demokraten. Rivalisierende Palästinensergruppen versöhnen sich in Peking. Das Wichtigste in Kürze.

Die Mehrheit für die Wahl von Vizepräsidentin Kamala Harris zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten steht. "Ich bin stolz, die breite Unterstützung gesichert zu haben, die notwendig ist, um unsere Parteinominierung zu erhalten", erklärte Harris. Nach einer Befragung der Nachrichtenagentur Associated Press der Delegierten des Nominierungsparteitages haben sich mehr als 2500 von ihnen für Harris entschieden. Das ist weit mehr als die Mehrheit, die für eine Nominierung im ersten Wahlgang notwendig ist. Der Parteitag findet Mitte August in Chicago statt. Die Zählung ist inoffiziell, da es den Delegierten freisteht, bei der offiziellen Nominierung für jeden Kandidaten zu stimmen. Die Präsidentenwahl ist für den November vorgesehen.

US-Wahl: Was ist ein "offener Parteitag"? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Palästinensergruppen unterzeichnen Versöhnungserklärung in Peking

14 palästinensische Gruppierungen haben nach Angaben von China vereinbart, eine nationale Interimsregierung der "Versöhnung" für den Gazastreifen nach dem Krieg mit Israel einzurichten. Der wichtigste Punkt sei die Einigung auf die Bildung einer "nationalen Interimsregierung zur Versöhnung", sagte Außenminister Wang Yi nach der Unterzeichnung der "Pekinger Erklärung" durch die Gruppierungen in Chinas Hauptstadt. Der führende Hamas-Vertreter Musa Abu Marzuk sagte zudem, man habe ein Abkommen zur Bildung der nationalen Einheit geschlossen. Beteiligt ist neben der islamistischen Hamas auch die im Westjordanland regierende säkulare Fatah. Die EU, die USA, Deutschland und andere Länder stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Chinas Außenminister Wang Yi Bild: Maxim Shemetov/REUTERS

Kriminelle nutzen verstärkt Künstliche Intelligenz für Kinderpornographie

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend auch zur Herstellung von Kinderpornografie eingesetzt und erschwert die Identifizierung von Opfern und Tätern. Darauf verweist die europäische Polizeibehörde Europol in einem 37-seitigen Bericht zu den gegenwärtigen Bedrohungen im Internet. Auch solche Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige trügen dazu bei, "Kinder zu Objekten zu machen und zu sexualisieren", warnt Europol. - Laut einer Studie der schottischen Universität Edinburgh werden jährlich weltweit mehr als 300 Millionen Kinder Opfer sexualisierter Gewalt im Internet. Dazu zählen die Erpressung von Minderjährigen mit intimen Fotos von ihnen oder auch mit KI gefälschte Sex-Fotos und -Videos von Kindern.

Jede Minute stirbt ein Mensch im Zusammenhang mit Aids

Die Vereinten Nationen (UN) haben zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids aufgerufen. Jede Minute sterbe ein Mensch im Zusammenhang mit Aids, hieß es zum Auftakt der Welt-Aids-Konferenz am Montag in München. Bis Freitag tauschen sich in der bayerischen Landeshauptstadt Tausende von Expertinnen und Experten aus. Die am stärksten betroffenen Weltregionen sind weiterhin der Osten und der Süden Afrikas, mit 450.000 Neuinfektionen im vergangenen Jahr und fast 21 Millionen HIV-Infizierten insgesamt. 260.000 Infizierte dort starben laut UN im vorigen Jahr an Aids.

Experten aus aller Welt treffen sich zur Aids-Konferenz in München Bild: Sabine Dobel/dpa/picture alliance

Umweltaktivist und Walschützer Paul Watson in Grönland festgenommen

Der Umweltschützer und Walfanggegner Paul Watson ist in Grönland von der Polizei festgesetzt worden. Der kanadisch-amerikanische Staatsbürger wurde in der Hauptstadt Nuuk verhaftet, nachdem er mit seinem Schiff "John Paul DeJoria" in den dortigen Hafen eingelaufen war. Grundlage ist ein von den japanischen Behörden ausgestellter internationaler Haftbefehl gegen den 73-Jährigen. Er soll aus dem Jahr 2012 stammen. Damals hieß es, Watson werde von Japan wegen Sachbeschädigung bei zwei Vorfällen mit einem japanischen Walfangschiff in der Antarktis im Jahr 2010 gesucht.

Der Umweltschutzaktivist Paul Watson (Archivbild aus dem Jahr 2022) Bild: Roy Rochlin/NYFW: The Shows/Getty Images

Außenminister von Belarus reist nach Nordkorea

Der belarussische Außenminister Maxim Ryschenkow wird an diesem Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Nordkorea erwartet. Wie das Außenministerium in Minsk mitteilte, handelt es sich um einen offiziellen Gegenbesuch auf Einladung Pjöngjangs. Die Reise erfolgt vor dem Hintergrund der EU-Sanktionen gegen das eng mit Russland verbündete Belarus, die unter anderem wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt wurden. Moskau hat seine Partnerschaft mit dem international weitgehend isolierten Nordkorea seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs verstärkt. Kremlchef Wladimir Putin war im Juni nach Pjöngjang gereist.

kle/se (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wurde um 9.10 Uhr (MESZ) erstellt und wird nicht weiter aktualisiert.