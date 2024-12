News kompakt: Israel beschießt Ziele an Jemens Flughafen

Israels Luftwaffe greift Ziele der pro-iranischen Huthi-Miliz am internationalen Airport von Sanaa an. Bundespräsident Steinmeier gibt seine Entscheidung zur Auflösung des Bundestags bekannt. Das Wichtigste in Kürze.

Nach wiederholten Raketenangriffen aus dem Jemen auf Israel haben die israelischen Streitkräfte Ziele in dem Bürgerkriegsland attackiert. Die Luftwaffe griff nach israelischen Militärangaben Infrastruktur der pro-iranischen Huthi-Miliz am internationalen Flughafen von Jemens Hauptstadt Sanaa an. Zudem seien Ziele in mehreren Häfen, darunter in Hudaida, sowie an zwei Kraftwerken angegriffen worden.

Feuerwehrleute löschen nach einem israelischen Luftangriff einen Brand in einem Kraftwerk bei Sanaa Bild: Khaled Abdullah/REUTERS

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das von den Huthi kontrolliert wird, wurden bei den Attacken insgesamt sechs Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, der sich während des Angriffs am Flughafen von Sanaa aufhielt, blieb unverletzt.

UN-Friedenstruppe fordert baldigen Rückzug Israels aus Südlibanon

Die Friedenstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) hat zu einem baldigen Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon aufgerufen. Notwendig seien der "rechtzeitige Rückzug der israelischen Verteidigungskräfte und der Einsatz der libanesischen Streitkräfte (anstelle der Hisbollah-Miliz) im Südlibanon", heißt es in einer Erklärung. Auch müsse die UN-Resolution 1701 "als umfassender Weg zum Frieden" umgesetzt werden.

Zerstörte Häuser im Süden des Libanons Bild: DW

Die UNIFIL äußerte zugleich ihre Besorgnis über die anhaltende Zerstörung von Wohngebieten, Ackerland und Infrastruktur im Südlibanon durch israelische Streitkräfte. Das verstoße gegen die UN-Resolution. Das israelische Militär erklärte, es werde die Kritik prüfen.

Steinmeier gibt Entscheidung zur Auflösung des Bundestags bekannt

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt an diesem Freitag seine Entscheidung zur Auflösung des Bundestags in Berlin bekannt. Es gilt als sicher, dass er der Bitte von Kanzler Olaf Scholz folgen wird, das Parlament aufzulösen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bild: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Dann wird Steinmeier auch den Termin für die vorgezogene Neuwahl ansetzen und dabei wohl den 23. Februar nehmen. Auf diesen Tag hatten sich die Fraktionsspitzen von SPD und Union geeinigt, und Steinmeier hatte bereits Zustimmung signalisiert. Scholz hatte nach dem vorzeitigen Aus der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Freien Demokraten im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt und - wie beabsichtigt - keine Mehrheit bekommen.

Indien trauert um Ex-Premier Singh

Nach dem Tod des früheren indischen Regierungschefs Manmohan Singh sind in Indien sieben Tage Staatstrauer angesetzt worden. Außerdem soll der Verstorbene mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt werden. Singh war am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in Neu Delhi verstorben. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen und hatte sich zu einem angesehenen Wirtschaftsfachmann emporgearbeitet.

Im In- und Ausland hoch geachtet: Indiens Ex-Regierungschef Manmohan Singh (Archivbild aus 2019) Bild: Altaf Hussain/REUTERS

Singh, der von 2004 bis 2014 Premierminister Indiens war, gilt als Architekt der wirtschaftlichen Öffnung des Landes. Er verhalf Indien in seiner ersten Amtszeit zu einem Wirtschaftsboom und einer Wachstumsrate von neun Prozent. Singh besiegelte auch ein Atomabkommen mit den USA, um den steigenden Energiebedarf des Landes zu decken.

Schäden an Stromkabel: Finnland verdächtigt Öltanker

Nach neuen Schäden an einem Strom- und Datenkabel in der Ostsee haben finnische Ermittler einen Öltanker in Verdacht. Das Schiff "Eagle S" sei festgesetzt worden, teilte die Polizei in Helsinki mit. Am Mittwoch war die Stromverbindung EstLink2 nach Estland unterbrochen worden. Das Schiff ist unter Flagge der Cookinseln unterwegs.

Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo will umfassende Aufklärung Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Der Zeitung "Financial Times" zufolge wird der Frachter mit der russischen Schattenflotte in Verbindung gebracht - also mit Schiffen, die Russland inoffiziell benutzen soll, um unter Umgehung von Sanktionen etwa Öl in andere Länder zu liefern. Die Reparatur des Kabels werde mehrere Monate dauern, teilte der finnische Betreiber Fingrid mit.

Taiwan simuliert Verteidigung gegen China

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts mit China hat Taiwan die Verteidigung gegen eine mögliche militärische Eskalation simuliert. An der mehrstündigen Übung seien Vertreter von 19 Ministerien, örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden. Ziel sei es gewesen, die "Verteidigungsfähigkeit der gesamten taiwanischen Gesellschaft zu stärken".

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz, die mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt.

