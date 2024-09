News Kompakt: Faeser verspricht "smarte" Grenzkontrollen

Innenministerin Faeser erwartet durch die neuen Grenzkontrollen keine größeren Einschränkungen. In den USA wurde offenbar ein weiterer Anschlagsversuch auf Ex-Präsident Donald Trump verhindert. Das Wichtigste in Kürze.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser erwartet keine größeren Beeinträchtigungen für den Grenzverkehr infolge der an diesem Montag beginnenden Kontrollen. Lange Warteschlangen werde es durch stichprobenartige Kontrollen nicht geben, sagte sie der "Bild am Sonntag". Sie versprach: "Keine langen Staus, sondern smarte Kontrollen, so wie die aktuelle Lage es erfordert." Ab Montag wird es neben den Grenzen zu Österreich, Tschechien, Polen und der Schweiz auch Kontrollen an den Übergängen zu den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Dänemark geben. Die Ausweitung soll zunächst für ein halbes Jahr erfolgen.

Schüsse auf Golfplatz: Neuer Attentatsversuch auf Trump?

Zwei Monate nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben Sicherheitskräfte vermutlich einen weiteren versuchten Anschlag auf den Republikaner vereitelt. Die Bundespolizei FBI geht davon aus, dass ein Mann mit einem Sturmgewehr Trump beim Golfspielen in seinem Club in West Palm Beach im Bundesstaat Florida erschießen wollte. Trump blieb unverletzt, der Verdächtige wurde festgenommen. Der Secret Service, der in den USA für den Schutz hochrangiger Politiker zuständig ist, entdeckte den Verdächtigen nach eigenen Angaben wenige hundert Meter von Trump entfernt in Büschen am Zaun um den Golfplatz und eröffnete das Feuer. Der Verdächtige soll in einem Auto geflüchtet sein und das Gewehr und eine Kamera zurückgelassen haben. Kurze Zeit später wurde er festgenommen.

Nach den Schüssen in der Nähe von Trumps Golfclub sichern Einsatzkräfte das Gelände Bild: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

Große Schäden durch Hochwasser in Europa

Polen und Tschechien stemmen sich gegen die Folgen eines Jahrhunderthochwassers und auch in Niederösterreich ist die Lage nach starken Regenfällen kritisch. In mehreren EU-Ländern kamen Menschen wegen der Überschwemmungen ums Leben: Ein Feuerwehrmann starb in Österreich, ein Mann in Polen, sechs Menschen kamen in Rumänien um. Auch im Osten Deutschlands steigen die Wasserstände, obgleich sich die Lage dort bislang weniger dramatisch darstellt. Es wird erwartet, dass heute in Dresden an der Elbe der Richtwert der Alarmstufe 3 erreicht wird.

Schwere Überflutungen in Tschechien, hier Aufnahmen aus der Region Jesenik Bild: David W. Cerny/REUTERS

TV-Serie "Shogun" bricht Emmy-Rekord

Die Literaturverfilmung "Shogun" hat bei den diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles einen Rekord gebrochen. Die Buchadaption gewann 18 Preise - mehr hat es in einem einzigen Jahrgang noch nie für eine Serie gegeben. "Shogun" erhielt unter anderem die Auszeichnung als beste Dramaserie und eine Auszeichung für Hiroyuki Sanada und Anna Sawai als beste Darsteller in einer Dramaserie. Die Historienverfilmung erzählt von einem britischen Navigator, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und dort zum Samurai wird. Mit den Emmys werden die besten Serien, Shows und Fernsehfilme im US-amerikanischen Fernsehen und Streaming ausgezeichnet. Neben den Comedy- und Dramakategorien gibt es unter anderem Preise für Miniserien, Fernsehfilme und im Show-Bereich.

Hiroyuki Sanada in einer Szene der mehrfach ausgezeichneten Literaturverfilmung "Shogun" Bild: Katie Yu/FX via AP

Crew von "Polaris Dawn" ist wieder auf der Erde

Die private Weltraum-Mission "Polaris Dawn" ist beendet. Das Raumschiff Crew Dragon mit vier privaten Astronauten an Bord landete am Sonntag an mehreren Fallschirmen hängend im Meer vor der Küste Floridas, wie Aufnahmen des Unternehmens SpaceX zeigen. Begonnen hatte der Ausflug des Milliardärs Jared Isaacman und drei weiterer Laien-Astronauten am Dienstag. Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral stieg der Crew Dragon bis in etwa 1.400 Kilometer Höhe auf. Das sei die größte Entfernung von Menschen zur Erde seit den letzten Apollo-Missionen zum Mond in den 1970er Jahren, so SpaceX. Die seit Jahrzehnten betriebene Raumstation ISS befindet sich in etwa 400 Kilometern Höhe.

Sichere Landung der Kapsel Drew Dragon im Meer vor Florida Bild: SpaceX/dpa/picture alliance

Piastri gewinnt Formel-1-Rennen in Baku

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen und seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Australier, der bereits in Ungarn triumphiert hatte, setzte sich in Baku vor Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) und George Russell (Großbritannien/Mercedes) durch. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) wurde im Red Bull Fünfter und büßte erneut etwas Vorsprung auf seinen WM-Rivalen Lando Norris (Großbritannien/McLaren) ein. Norris, als 15. gestartet, belegte den vierten Platz. In der Gesamtwertung beträgt sein Rückstand auf Verstappen 59 Punkte. Zudem übernahm McLaren die Führung in der Konstrukteurs-WM.

Oscar Piastri in seinem McLaren auf Siegerkurs beim Großen Preis von Aserbaidschan Bild: Maxim Shemetov/REUTERS

Dieser Artikel wurde um 9.30 Uhr (MESZ) erstellt und wird nicht weiter aktualisiert.