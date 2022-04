New York Festival: Gold und Doppel-Silber für DW-Produktionen

In der Kategorie "Streaming: Documentaries" wurde die Produktion "Choices – Dare to dream" mit Gold ausgezeichnet – eine Doku-Serie und zugleich eines der Video-on-Demand-Projekte der DW aus dem Jahr 2021. Als regionaler Pilot wurde sie mit Fokus auf den indischen Streaming-Markt entwickelt. In diesem Jahr wird die Reihe auch auf DW-Kanälen zu sehen sein.

Die Reihe "Choices – Dare to dream" erzählt von den Träumen junger Inder*innen. Und vom enormen Mut, den sie aufbringen müssen, um ihre Ziele gegen strenge gesellschaftliche Konventionen, gegen den Willen traditionell geprägter Eltern und trotz ihrer eigenen Ängste wahr werden zu lassen. In jeder der sieben Folgen erhält eine Protagonist*in die Chance, ihren Traum mit Hilfe eines Vorbildes auszuprobieren: Werde ich eine professionelle Ringerin oder studiere ich lieber? Traue ich mich die Metropole zu verlassen und in Kashmir ein kleines Travel-Startup aufzumachen?

Mit Gold ausgezeichnet: die Doku-Reihe Choices

Gelungene Kooperation

Die Reihe wurde gemeinsam von der Digitalen Formatentwicklung und der HA Business, Science and Environment entwickelt.

Die erste Staffel, deren drei Folgen jetzt ausgezeichnet wurden, wird derzeit vom Vertrieb in Indien potenziellen Partnern (indische OTT-Plattformen) angeboten. Eine zweite Staffel ist in Planung.

Silber ging an die Explainer-Reihe des Youtube-Kanals Planet A in der Kategorie "Web: Environment & Ecology". Einen Finalist-Award gab es für "HER – Women in Asia" in der Kategorie "Documentary: Heroes". Beide Projekte stammen ebenfalls aus der HA Business, Science and Environment.

Silber auch für EU-Projekt der DW

Der von InfoMigrants produzierte Podcast "Tales from the Border" wurde beim New York Radio Festival in der Kategorie "Narrative/Documentary Podcast" mit Silber ausgezeichnet.

Der erste englischsprachige Podcast des EU-Kooperationsprojekts InfoMigrants führt die Zuhörer*innen an verschiedene Grenzen Europas – physische sowie politische, auf die Migrant*innen auf ihrem Weg nach Europa stoßen. "Tales from the Border" erkundet dabei die Lebensrealitäten von Migrant*innen, die versuchen, aus Afrika, dem Nahen Osten oder Afghanistan die EU zu erreichen. Sie berichten von den Hindernissen, mit denen sie auf diesen Reisen konfrontiert wurden: der Gewalt durch Grenzsoldaten, der Angst, im Mittelmeer zu ertrinken oder bei der Überquerung der Alpen zu erfrieren.

Der Podcast besteht aus acht Folgen und kann auf folgenden Plattformen abgerufen werden: Apple Podcasts, Deezer, Spotify und Soundcloud.