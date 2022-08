Die DW hat nicht erst seit der Corona-Pandemie erkannt, dass mobiles und flexibles Arbeiten, die Anwendung von agilen Arbeitsmethoden und eigenverantwortliches Arbeiten zentrale Zukunftsthemen sind. Schon 2019 haben wir deshalb ein interdisziplinäres New Work-Team zusammengestellt, das aus sechs Mitarbeitenden der Abteilungen Organizational Development, Marketing, Corporate Strategy und der DW Akademie besteht.

Unser New Work Team probiert stellvertretend für die gesamte Organisation neue Dinge aus. Was sich bewährt, wird in der ganzen DW eingeführt und durch Trainings und Schulungen verankert. So wird beispielsweise die Kanban-Methode jetzt zur Projekt- oder auch Redaktionsplanung eingesetzt.

Außerdem gibt das New Work Team jede Woche in zahlreichen virtuellen und hybriden Austauschformaten wie den „New Work Snacks“ oder „Lunch and Learn“ wertvolle Impulse für alle Kollegen und Kolleginnen und beantwortet alle Fragen rund um die neue Arbeitswelt.

Für sein innovatives Konzept ist unser New Work-Team im Jahr 2022 mit dem New Work Award in der Kategorie „Pioneers in Public Institutions“ ausgezeichnet worden (Link zur Pressemitteilung).