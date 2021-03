Neustart nach Lockdown: Kultureinrichtungen öffnen wieder

Deutschland: Diese Museen öffnen wieder - eine Auswahl

Museum for Urban Contemporary Art, Berlin

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Berlin öffnen eine wenige Museen nach den Wochen des Lockdown, unter ihnen das Urban Nation, das Museum for Urban Contemporary Art, das sich der Kunstform Streetart widmet. Die hier gezeigten Ausstellungsräume dürften also nicht mehr lange so leer bleiben - ab dem 16. März ist die Dauerausstellung wieder geöffnet. Ein Besucheransturm wird erwartet.