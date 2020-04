Neustart der Formel 1 schon im Juli?

Heulen schon in zehn Wochen in der Formel 1 wieder die Motoren und es wird um die ersten WM-Punkte des Jahres gefahren? Wie die englische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, beschäftigen sich die Organisatoren der Königsklasse des Motorsports intensiv mit entsprechenden Plänen. "Wir sind voller Hoffnung und es wäre ein großartiger Start für die Meisterschaft, falls dies als sicher erachtet wird. Ich weiß, dass Red Bull alles tut, um das Rennen zu ermöglichen", zitiert die Zeitung Christian Horner, den Red-Bull-Teamchef.

Die Pläne sollen zunächst zwei Rennen im österreichischen Spielberg vorsehen, gefolgt von zwei weiteren Grand Prix auf der englischen Traditionsstrecke in Silverstone. Alle Rennen sollen ohne Fans gefahren werden. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte zuletzt von der Möglichkeit gesprochen, dass am Sonntag, den 5. Juli, der regulär für diesen Termin geplante Grand Prix von Österreich stattfinde. Das zweite Spielberg-Rennen würde dann möglicherweise bereits am darauf folgenden Mittwoch (8. Juli) am späten Nachmittag gefahren werden - eine für Formel-1-Fans recht ungewöhnliche Startzeit. Aber schon Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hatte im DW-Interview zuletzt gefordert, die Formel 1 müsse "kreative Lösungen" finden, um die Krise zu überstehen.

"Die Vorzeichen deuten darauf hin, dass die Chancen sehr hoch sind", hatte Marko im ORF Radio Steiermark gesagt. Der Formel-1-Rechteinhaber arbeite an einem Programm, "wie man die Anzahl der Personen einschränken kann, dass nicht der komplette Tross, dann wären es mehrere Tausend Leute, anreisen muss".

Nur unverzichtbare Personen

Alles soll strikt reglementiert sein: Insgesamt würden weniger als 2000 Menschen an der Strecke sein. Das Kontingent soll nur aus Personen bestehen, die für die Durchführung unverzichtbar sind, und alle Teammitglieder müssten kurz vor der Anreise einen negativen Corona-Test nachweisen. Österreichs Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte zuvor bereits gesagt, dass die österreichische Regierung einem Geisterrennen "zumindest nicht im Wege steht".

Abstand halten unmöglich: In der Box arbeiten viele Teammitglieder normalerweise eng nebeneinander

"Für den Motorsport ist es extrem wichtig, dass es losgeht", sagte der frühere Formel-1-Pilot und aktuelle TV-Experte Ralf Schumacher in einem Interview mit Sky Sport News. Der Streckenchef von Silverstone, Stuart Pringle, rechnet damit, dass die Formel-1-Bosse Anfang Mai eine Entscheidung über den künftigen Formel-1-Kalender treffen und bekanntgeben werden.

Bisher wurden die ersten neun Saisonrennen, die bis Mitte Juni geplant waren, entweder abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch der zehnte Grand Prix, der Große Preis von Frankreich in Le Castellet, der am 28. Juni stattfinden soll, steht auf der Kippe. Bis Mitte Juli sind in Frankreich Großveranstaltungen untersagt. Die Formel 1 hofft dennoch, mit einem umgebauten Kalender noch bis zu 18 Rennen in diesem Jahr fahren zu können.

Zwangsurlaub verlängert

Allerdings wird es zunächst davon abhängen, wie die einzelnen Regierungen in Anbetracht der sich entwickelnden Corona-Pandemie über die Durchführungen von größeren Veranstaltungen entscheiden. Italien ist mit Monza weiter ein Corona-Krisenherd, in den Niederlanden (Zandvoort) und Belgien (Spa) geht bis Ende August nichts.

Momentan befinden sich die zehn Formel-1-Teams noch im Zwangsurlaub, der von 35 auf 63 Tage verlängert wurde. Die Motorenhersteller Mercedes, Ferrari, Renault und Honda müssen laut einem Bericht des Fachmagazins "auto motor und sport" ihre Fabriken statt 35 nun 49 Tage geschlossen halten, um so weitere Kosten zu sparen.

Zur Überbrückung erhalten finanziell angeschlagene Teams von Formel-1-Vermarkter Liberty Media eine vorgezogene Zahlung. Das bestätigte Liberty-Chef Greg Maffei. Man wolle sicherstellen, "dass die Teams zahlungsfähig sind. Denn sie sind Teil dessen, was wir brauchen, um 2020, 2021 und darüber hinaus erfolgreich zu sein."

asz/tg (dpa, sid, orf.at)