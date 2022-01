Neujahrswünsche

In Deutschland ist es zum Jahreswechsel nicht unüblich, dass man seinen Lieben eine Karte mit guten Wünschen fürs neue Jahr schreibt. Typische Wünsche sind Gesundheit und Glück, doch können Wünsche auch sehr individuell sein. Dieser Unterrichtstipp trainiert sowohl das Schreiben als auch das Sprechen und soll Ihre Lerngruppe anregen, sich kreativ damit auseinanderzusetzen, was die Zukunft bereithalten soll.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie entweder als Vorentlastung oder abschließend zur Unterrichtseinheit die Video-Episode Ich träume von ..., die den Lernenden die nötigen Redemittel vermittelt, um Träume und Wünsche auszudrücken.

Alle Teilnehmenden bekommen ein Arbeitsblatt mit Motiven und Glückwünschen zu verschiedenen Anlässen. Aus dem Arbeitsblatt sollen sie Glückwunschkarten für das neue Jahr herstellen. Das entsprechende Symbol („Frohes neues Jahr“) wird bemalt und ausgeschnitten. Dann wird ein DIN-A4-Blatt in der Mitte gefaltet. Auf die Vorderseite kommt das Symbol (dabei können auch eigene Zeichnungen und Motive ergänzt werden) und der Glückwunsch-Spruch, auf die Innenseite schreiben die Teilnehmenden einen Text dazu, was sie einer von ihnen ausgesuchten Person für das neue Jahr wünschen.

Anschließend werden die Karten im Plenum angeschaut. Welche Unterschiede gibt es? Was haben alle gleich gemacht? Was wünschen sich die Teilnehmenden für das neue Jahr?

Als Hausaufgabe sollen sie dann eine Glückwunschkarte zu einem Fest aus ihrem Kulturkreis basteln und in der nächsten Stunde präsentieren. Dabei sollen die Lernenden etwas zum Anlass, der Tradition und der Symbolik erzählen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Ich träume von ...“ (Video)

Arbeitsblatt „Glückwünsche“

Schere, Stifte und Papier



Niveaustufe:

A2



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Anfangende und Fortgeschrittene. Die Lernenden begleiten den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, ein Bewerbungsgespräch führt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Lehrerhandreichungen. Die Lehrerhandreichungen finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Klicken Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü in den Bereich „Extras“. Das spezielle Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!