Neues Leben: Der lange Weg zum Spenderorgan

Seit Monaten wartet die 40-Jährige in einem Berliner Krankenhaus auf die lebensrettende Organspende. Adam Penkalla ist Herzchirurg in Berlin. Wenn es irgendwo ein passendes Spenderorgan gibt, fährt er los, um es zu explantieren und zurück nach Berlin zu bringen – jedes Mal ein Wettlauf gegen die Zeit.







Wir begleiten Silke Schulze auf ihrem langen Weg in ein neues Leben und sind dabei, wenn sie in einer 14-stündigen Operation die lebensrettenden Organe bekommt. Außerdem erleben wir, wie Adam Penkalla im Ausland ein Herz entnimmt und im Charterflugzeug zurück nach Berlin bringt.

Sendezeiten

