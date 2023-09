Was bringt ein neuer Wirkstoff in der Alzheimer-Therapie?

Der US-Pharmahersteller Eli Lilly hat die vorläufigen Studienergebnisse seines Alzheimer-Antikörpers 'Donanemab' veröffentlicht. Demnach wird die Verschlechterung der Erkrankung bei 47 Prozent der Patienten gestoppt.

Hormesis - Wie Stress und Gift unsere Abwehrkräfte stärken

Der Molekularbiologe Nicklas Brendborg stellt sich die Frage: Was ist gut an dem, was eigentlich schädlich für uns ist? Stärke durch Widrigkeiten, widerstandsfähiger durch schädliche Einflüsse: Das Prinzip Hormesis durchzieht unser ganzes Leben.

Y-Chromosom - Was Männer früher sterben lässt als Frauen

Global betrachtet ist die Lebenserwartung von Männern um durchschnittlich vier Jahre geringer als die von Frauen, so die WHO. Dafür verantwortlich ist auch der Verlust des Y-Chromosoms mit zunehmendem Alter.

Warum wachsen Zähne nicht nach?

Wir bekommen nur zweimal neue Zähne. Warum ist das so? Ein dritter Satz nachwachsender Zähne wäre durchaus sinnvoll. Die Frage an Projekt Zukunft kommt diese Woche von Dobrila B. aus Bosnien und Herzegowina.

Verhütungsmittel - Kommt bald die Antibabypille für Männer?

Wann kommt sie, die Pille für den Mann? Seit vielen Jahren arbeiten Forscher daran. Nun wurde an der Universität von Minnesota ein Wirkstoff entdeckt, der sich für eine nicht-hormonelle Pille für den Mann eignen könnte.

