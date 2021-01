Neuer US-Präsident, neue Ära: US-Künstler hoffnungsvoll

Immerhin einen letzten kulturellen Akzent setzte Donald Trump am letzten Tag seiner Präsidentschaft. Er begnadigte den schwarzen Rapper Lil Wayne und setzte die Haftstrafe für dessen Kollegen Kodak Black herab. Beide waren wegen Verstößen gegen Waffengesetze verurteilt worden. Davon abgesehen blicken Kulturschaffende erschöpft und entsetzt auf die vergangenen vier Jahre und setzen viel Hoffnung auf die neue Ära von US-Präsident Joe Biden und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris.

Pulitzerpreisträger Jeffrey Eugenides

"Joe Biden ist nicht so ein guter Redner und auch nicht so schick und cool angezogen wie Barack Obama", sagt US-Schriftsteller Jeffrey Eugenides, bekannt geworden vor allem durch die Romane "Virgin Suicides" (1993) und "Middlesex" (2002).

Eugenides: "Das Schiff stabilisieren"

Doch wenn jemand damit beginnen könne, dieses Landes zu heilen, dann sei es Joe Biden. Er sei eine ruhige Person, die mit ihrem Pragmatismus "das Schiff wieder stabilisieren" könne, so hofft es Eugenides."Wir haben ein riesiges Problem mit Misstrauen und Desinformation in den USA. Das Internet hat den Menschen viel Gutes gebracht, aber es hat auch viel Misstrauen gesät." In seiner Kindheit und Jugend, betont der Pulitzer-Preisträger, habe es drei oder vier Fernsehprogramme und eine gemeinsame Realität gegeben, über die die Menschen in den USA reden konnten. Damit sei es aber schon lange vorbei.Das Problem einer Zersplitterung sieht Eugenides auch im Kulturbereich. So etwas wie "die eine amerikanische Literatur" gebe es nicht mehr. "Jeder oder jede hat so seine eigene Lektürevorlieben." Es fehle eine Plattform der gemeinsamen Verständigung.

Vier Jahre lang die Luft angehalten

Dirigentin Marin Aslop ist erleichtert

Marin Aslop ist Dirigentin des Baltimore Symphony Orchestra. Auch sie ist erleichtert. "Ich denke, für uns alle war es ein großes Luftholen, nachdem wir vier Jahre den Atem angehalten haben, weil wir nie wissen konnten, was noch alles kommt."

Die vor allem für ihre Zeichnungen bekannte bildende Künstlerin Chloé Piene erwartet nicht, dass das Land über Nacht geheilt werden könne. "In den vier zerstörerischen Jahren unter Trump wurde zu viel Gift in die amerikanische Landschaft injiziert", sagt sie.

US-Jazz und Opernsängerin Jocelyn B. Smith verbrachte die letzten vier Jahre in Berlin. Auch sie hofft auf eine "Heilung" der USA. "Wenn ich auch als Künstlerin auf meine Heimat blicke, sehe ich eine große Widerstandsfähigkeit unseres Landes. Da ist eine Stärke, auf die wir stolz sein können. Das stimmt mich sehr optimistisch."

Jocelyn B. Smith lebt derzeit in Berlin

"Kunst ist nicht nur für die Seele gut", sagt Jocelyn B. Smith. "Die Kunst sorgt für vier 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ich glaube, das machen wir nicht deutlich genug."

Wirtschaftsfaktor Kultur

Jawole Willa Jo Zollar, Gründerin der Tanz-Kompanie namens Urban Bush Women Dance in New York, hat konkrete politische Wünsche an die neue Regierung. "Viele Menschen wünschen sich von der Biden-Regierung, einen Posten für Kunst und Kultur im Kabinett zu schaffen. So etwas hat es bislang noch nicht gegeben."

Nach den vier verheerenden Jahren und den ökonomischen Schäden der Corona-Pandemie sei es nun an der Zeit für den neuen US-Präsidenten Joe Biden, zur Kenntnis zu nehmen, wie viele Kulturschaffende es in den USA gibt. "Wir schaffen Jobs, wir sorgen für Bildung! Nun bietet sich die Gelegenheit, wieder in einen Dialog zu treten mit Künstlern überall in der Welt. Es ist ein neues Kapitel. Und ich kann kaum erwarten, dass es beginnt."

Adaption: Sven Töniges/Sabine Oelze