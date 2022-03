Neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Neue Verhandlungen in Belarus

Deutschland: Glockengeläut und Demonstrationen

Deutschland will weitere Waffen liefern

Steinmeier besucht NATO-Truppe in Litauen

Ukraine: Mariupol weiter hart umkämpft

EU gewährt Flüchtlingen Zuflucht

In Belarus hat die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe begonnen. Das Treffen findet im Westen von Belarus statt. Die Ukraine will dabei die Errichtung humanitärer Korridore für Zivilisten in zerstörten und umkämpften Städten und Dörfern erreichen, wie der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak mitteilte. Weitere Punkte auf der Tagesordnung seien das sofortige Einstellen der Kämpfe und ein Waffenstillstand. Podoljak postete auf Twitter zudem ein Foto von beiden Delegationen an einem Verhandlungstisch an einem nicht näher genannten Ort in Belarus. Beide Seiten hatten sich erstmals am Montag getroffen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron die Forderungen seines Landes nach einer Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status bekräftigt. Zugleich drohte Putin neue Forderungen an. Jeglicher Versuch der Ukraine, Verhandlungen hinaus zu zögern, habe zur Folge, dass Russland mehr Forderungen stelle, zitiert das russische Präsidialamt Putin. Nach Angaben aus Paris ging die Initiative für das Telefonat von Putin aus.

Glockengeläut und Demonstrationen in Deutschland

Als Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine haben deutschlandweit die Glocken vieler Gotteshäuser aus Solidarität mit den Ukrainern sieben Minuten lang geläutet. Unter anderen beteiligten sich der Kölner Dom, die Kathedrale in Münster oder auch der Dom in Essen, wie es auf Anfrage hieß. Die Europäische Vereinigung der Dombaumeister hatte dazu aufgerufen, ab 12.00 Uhr "jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges" die Glocken erklingen zu lassen.

Fridays-for-Future-Proteste gegen den Ukraine-Krieg gab es in Hamburg und Berlin

Zehntausende überwiegend junge Menschen folgten zudem einem bundes- und weltweiten Protestaufruf der Klimaschutzinitiative Fridays for Future. In Hamburg versammelte sich eine große Menschenmenge auf dem Spielbudenplatz und der Reeperbahn. "Hamburg ist heute zusammengekommen, um Solidarität zu zeigen", sagte Luisa Neubauer von Fridays for Future in einer emotionalen Rede.

Nach Angaben der Organisatoren kamen in der Hansestadt 120.000 Menschen zusammen. Die Polizei hatte zunächst von 20.000 Teilnehmern berichtet.

Mehrere Tausend Schüler demonstrierten auch im Berliner Regierungsviertel gegen den Krieg Russlands in der Ukraine. Sie versammelten sich mit Transparenten und Schildern vor dem Reichstagsgebäude. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 5000, Fridays for Future sprach von 11.000.

Weitere Waffen aus Deutschland

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat das Wirtschaftsministerium die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ "Strela" an die Ukraine genehmigt. Dabei handle es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Deutschland hatte zuvor einen Kurswechsel in der Ukraine-Krise vollzogen und die Streitkräfte des von Russland angegriffenen Landes mit schweren Waffen ausgerüstet. So hatte die Bundesregierung am Samstag entschieden, 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" aus Bundeswehrbeständen so schnell wie möglich in die Ukraine zu liefern.

Bundeskanzler Scholz betont die Pflicht Deutschlands, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen

Aus Kreisen der Bundesregierung wurde am Mittwoch erklärt, die "Stinger" sowie Panzerfäuste seien an die Ukraine übergeben worden. Außerdem wurde den NATO-Partnern Niederlande und Estland die Lieferung von Waffen an die Ukraine genehmigt, die aus deutscher Produktion oder DDR-Beständen stammen.

Russen 20 Kilometer von Kiew entfernt

Die ukrainischen Truppen stehen an etlichen Orten des Landes schwer unter Druck. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben sich russische Truppen nördlich und nordwestlich von Kiew in 20 bis 30 Kilometern Entfernung von der Stadtgrenze festgesetzt und Feldlager errichtet. Im Osten der Stadt seien russische Truppen nur noch etwa 50 Kilometer von den Stadtgrenzen entfernt und bewegten sich auf die Vorstadt Browary zu.

Das Leid des Krieges - dieses Bild soll ukrainischen Angaben zufolge nach einem Luftangriff auf einen Vorort von Kiew entstanden sein

Der ehemalige Vize- Justizminister der Ukraine, Sergej Petuchow, sagte im DW-Interview, die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt seien gut vorbereitet und wollten Kiew verteidigen. "Es gibt keine Panik", sagte Petuchow. Es sei klar, dass Russland "einen schnellen Sieg in einem netten kleinen Krieg erwartete - das ist völlig gescheitert". Die Russen würden den Krieg nicht gewinnen, selbst wenn ihre Streitkräfte Kiew einnehmen oder den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy gefangen nehmen würden. "Ich glaube, die Russen haben sich verkalkuliert, denn niemand wird den Widerstand aufhalten."

Ukraine: Mariupol weiter hart umkämpft

Laut ukrainischem Generalstab werden die nordostukrainischen Großstädte Tschernihiw und Sumy weiter belagert. Im Gebiet Charkiw sei die Stadt Balaklija mit ihrem großen Munitionsdepot weiter umkämpft. Unter Beschuss geraten ist laut Medienberichten auch die Kleinstadt Isjum an der Grenze der Gebiete Charkiw und Luhansk.

Die von Russland gemeldete Einschließung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol bestätigte die Ukraine nicht. Um die Großstadt werde weiter schwer gekämpft. Stromausfälle und Wassermangel prägten den Alltag. Mariupol gilt als strategisch wichtig, weil die Hafenstadt zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim sowie den von Russland destabilisierten sogenannten Volksrepubliken im Donbass liegt. Käme sie unter russische Kontrolle, würde das einen Zusammenschluss russischer Truppen erleichtern.

Der Generalstab warnte zudem vor einer möglichen russischen Landungsoperation nahe der südrussischen Hafenstadt Odessa. Vier Landungsschiffe würden sich auf die ukrainische Küste zubewegen.

Die Stadt Cherson im zentralen Süden der Ukraine war am Mittwoch als erste Großstadt an russische Truppen gefallen. Regionalverwaltungschef Gennady Lakhuta schrieb bei Telegram, russische "Besatzer" seien in allen Stadtteilen und "sehr gefährlich". Die Stadt gilt wegen ihres Hafens als strategisch bedeutsam. Nicht verifizierbare Videos in sozialen Medien sollen Militärkolonnen im Stadtgebiet zeigen.

Steinmeier besucht NATO-Truppe in Litauen

Bei einem Besuch in Litauen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den NATO-Ländern in Osteuropa den uneingeschränkten Beistand Deutschlands zugesichert. "Die Bündnissolidarität gilt ohne Wenn und Aber", sagte Steinmeier auf dem multinationalen NATO -Stützpunkt im litauischen Rukla.

"Deutschland hat mit Waffenlieferungen an die Ukraine einen großen Schritt gemacht und mit manchen alten Gewissheiten gebrochen", sagte der Bundespräsident. Dazu zähle auch die "deutliche Steigerung" des Verteidigungshaushalts, die Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt habe.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda begrüßte dies als "historische Entscheidung". Er verwies auf die Bedrohungslage für sein Land, das an die russische Exklave Kaliningrad und den Russland-Verbündeten Belarus angrenzt.