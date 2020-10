Neue Studie: Was wir über Corona-Zweitinfektionen wissen

Einige Lehren aus der Corona-Krise 2020: Wir haben akzeptiert oder uns zumindest daran gewöhnt, dass es mehr Fragen als Antworten zu COVID-19 gibt - etwa, was die Lebensdauer des Virus auf Oberflächen angeht, die exakten Symptome bei einer Infektion oder die Immunität nach überstandener Krankheit.

Und trotzdem, hoffen wir bei jeder Nachricht, bei jeder neuen Studie, erneut auf einen kleinen Erkenntnisgewinn.

So sicherlich auch bei dieser Fallstudie, die nun in der Fachzeitschrift "The Lancet - Infectious Diseases" erschienen ist. Sie behandelt den nunmehr weltweit fünften dokumentierten Fall einer COVID-19-Reinfektion, wenn also Wochen bis Monate nach einer überstandenen Coronainfektion ein Patient erneut an COVID-19 erkrankt.

Wer nun schnell im Bilde sein möchte: Auch nach dieser Studie bleiben Fragen hinsichtlich der Immunität offen und weitere Untersuchungen sind nötig - so lautet das Fazit der beteiligten Forscher.

Nichtsdestotrotz stellen sie auch verschiedene Hypothesen auf und appellieren an weitere Forschende, dem Rätsel der Immunität auf die Schliche zu kommen.

Schwerer als die erste COVID-19-Infektion

Der Patient der jüngsten Fallstudie, ein 25-Jähriger aus Washoe County, Nevada, wurde innerhalb von 48 Tagen positiv auf zwei verschiedene SARS-CoV-2-Infektionen getestet.

Dies bestätigt, dass eine zweite Infektion innerhalb eines kurzen Zeitrahmens auftreten - und vor allem auch schwerer verlaufen - kann. Zwischen der ersten Infektion des jungen Mannes im April 2020 und der zweiten Infektion war er zwei Mal negativ auf SARS-CoV-2 getestet worden.

Im Juni 2020 wurde der Patient dann nach dem Auftreten schwerer COVID-19-Symptome, darunter Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel, Husten, Übelkeit und Durchfall, ins Krankenhaus eingeliefert und ein zweites Mal positiv getestet. Inzwischen wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen und hat sich von der zweiten Infektion erholt.

Die Studienautoren schreiben, dass eine frühere Exposition gegenüber COVID-19 möglicherweise nicht zu einer garantierten vollständigen Immunität führt, dass aber weitere Untersuchungen zu Reinfektionen erforderlich sind.

Die Autoren raten, dass alle Personen - ob zuvor diagnostiziert oder nicht - identische Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten, um eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu verhindern - also: Abstand halten, das Tragen von Gesichtsmasken und regelmäßiges Händewaschen.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Aber bitte mit Abstand! Das sind die AHA-Regeln wie wir sie kennen: Abstand von 1,5 bis 2 Metern halten (in angelsächsischen Ländern: 6 Fuß), Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen. Doch das werde der komplexen Realität, wie sich Aerosole ausbreiten, nicht gerecht, schreiben nun Forscher aus Oxford und London (UK) sowie aus Cambridge (USA) in einer Analyse, veröffentlicht im British Medical Journal.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Wie jetzt? Der britische Premierminister Johnson führt die Abstandsregeln in einem Klassenzimmer vor. Aber was heißt das jetzt genau? Müssen zwischen seinen Fingerspitzen und denen eines potentiellen weiteren Menschen auch nochmal 1,50 Meter liegen? Eigentlich wäre das logisch. Wenn ein Mensch aber schon mit zwei Armlängen 1,50 Meter misst, da kommen schnell mal Strecken von gut 4,50 Meter zusammen.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Oder doch besser in Schaflängen rechnen? Der isländische Verband der Schafzüchter hat eigene Regeln aufgestellt: Zwei Schafslängen sind sachgerecht zur Vermeidung einer Infektion. Ob die Alltagsmaske da wohl aus echter Schafswolle gestrickt ist? Dieser junge Schäfer im Senegal zieht dem Tier schon mal die Hammelbeine lang. Vielleicht will er herauszufinden, wie lang ein Schaf ist. Die Isländer wissen es schon: genau ein Meter.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Natürliche Abstandhalter So geht es natürlich auch. Die Standardlänge einer Hundeleine entspricht ziemlich genau den geltenden Corona-Regeln. Kann es da Zufall sein, dass in der englischsprachigen Welt für Orte an denen Leinenpflicht herrscht meist eine "sechs-Fuß-Leine" vorgeschrieben wird?

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Woher stammt eigentlich die 2-Meter-Regel? Das Autorenteam um die Professorin für Strömungsdynamik Lydia Bourouiba schreibt, dass die Regel veraltet sei. Der deutsche Mediziner C. Flügge habe 1897 diesen Abstand empfohlen. Sichtbare Tröpfchen, die er in diesem Bereich aufgefangen hatte, waren noch ansteckend. Eine andere Studie von 1948 zeigte, dass 90 Prozent ausgehusteter Streptokokken in Tröpfchen nicht weiter flogen als 1,70 Meter.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Zwei Meter sind nicht genug Die Studie von 1948 war im American Medical Journal erschienen. Sie zeigte auch, dass immerhin 10 Prozent der Streptokokken viel weiter flogen: Bis zu 2,90 Meter. Unter solchen Umständen wären vielleicht die Menschen auf dieser Wiese am Düsseldorfer Rheinufer sicher - wenn jeder zweite Kreis frei bleibt. Aber Moment mal! Es geht uns doch dar nicht um Streptokokken (Bakterien) sondern um Viren.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Viren verbreiten sich über Aerosole Viren sind viel kleiner als Bakterien und können damit stundenlang herumschweben und sich auch besser in der Raumluft verbreiten. Deshalb empfehlen die Forscher, nicht nur den Abstand zwischen zwei Menschen zum Sicherheitskriterium zu machen sondern noch weitere Faktoren: die Belüftung des Raumes, ob die Menschen Masken tragen, ob sie schweigen, leise sprechen oder singen und rufen.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Bloß nicht singen oder husten Zahlreiche Studien jüngeren Datums zeigen zudem, dass beim Husten regelrechte Virenpakete bis zu acht Meter weit geschleudert werden können. Auch lautes Sprechen oder Singen wirbelt einiges an Aerosolen und Tröpfchen in den Raum. Wird indes nur leise gesprochen, wie in einer Bibliothek und sitzen die Menschen dazu noch an der frischen Luft, können die Abstände wieder geringer sein.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Wie lange bleibe ich in dem Raum? Entscheidend für die Gefahreneinschätzung ist auch die Dauer des Aufenthalts in dem kontaminierten Raum und wie viele Menschen sich darin aufhalten. Aus all diesen Faktoren haben die Forscher ein Ampelmodell entwickelt. Das klare Ergebnis: In Räumen mit vielen Menschen sollte man sich grundsätzlich nur kurz aufhalten, gut lüften, Alltagsmaske tragen und leise sprechen.

Coronavirus-AHA-Regeln: Wie viel Abstand darf es bitte sein? Hier geht es auch ohne Maske Hier zeigt die Ampel des britisch-amerikanischen Forscherteams indes grün: Ohne Maske ist es nämlich nur draußen auch über längere Zeit sicher, wenn wenige Menschen in der Nähe sind, alles gut belüftet ist und niemand viel spricht. Aber ob dann die 1,50 Meter reichen? Autorin/Autor: Fabian Schmidt



Reinfektionen: Momentan können wir "nur spekulieren"

"Es gibt noch viele Unbekannte über SARS-CoV-2-Infektionen und die Reaktion des Immunsystems, aber unsere Ergebnisse signalisieren, dass eine frühere SARS-CoV-2-Infektion nicht unbedingt vor einer zukünftigen Infektion schützt", sagt Mark Pandori vom Nevada State Public Health Laboratory an der Universität von Nevada, Hauptautor der Studie.

"Es ist wichtig zu beachten, dass dies ein singulärer Befund ist und keine Verallgemeinerbarkeit dieses Phänomens ermöglicht. Auch wenn weitere Forschung erforderlich ist, könnte die Möglichkeit von Reinfektionen erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der COVID-19-Immunität haben, insbesondere in Ermangelung eines wirksamen Impfstoffs."

Dokumentierte Fälle: Gibt es Gemeinsamkeiten?

Die Genome der Virusproben des Patienten wurden im April und Juni sequenziert und zeigten signifikante genetische Unterschiede zwischen den beiden Fällen, was darauf hindeutet, dass der Patient zwei Mal mit zwei verschiedenen SARS-CoV-2-Infektionen infiziert war, so die Forscher.

Mindestens vier weitere Reinfektionsfälle wurden weltweit in Belgien, den Niederlanden, Hongkong und Ecuador bestätigt. Allerdings zeigte nur der Patient beim Reinfektionsfall in Ecuador einen schwereren Krankheitsverlauf als bei der ersten Infektion.

"Wir brauchen mehr Forschung, um zu verstehen, wie lange die Immunität von Menschen, die SARS-CoV-2 ausgesetzt sind, andauern kann und warum einige dieser zweiten Infektionen zwar selten sind, sich aber als schwerwiegender darstellen", sagt Pandori.

Video ansehen 26:06 Teilen Corona und die Folgen Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3jK72 Corona und die Folgen

"Bisher haben wir nur eine Handvoll Reinfektionsfälle gesehen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht noch mehr gibt, zumal viele Fälle von COVID-19 asymptomatisch verlaufen. Im Moment können wir über die Ursache der Reinfektion nur spekulieren", sagt der Studienautor.

Ähnlich wie bei den Beobachtungen beim Reinfektionsfall in Ecuador zeigte der Patient in den USA bei seiner zweiten Infektion eine erhöhte Symptomschwere, während die Fälle aus Belgien, den Niederlanden und Hongkong keinen Unterschied in der Schwere der Symptome zeigten.

Verschiedene Vermutungen

Die Autoren stellen daher mehrere Hypothesen vor, um den Schweregrad der zweiten Infektion zu erklären: So könnte der Patient später auf eine sehr hohe Viruslast getroffen sein, die beim zweiten Mal eine stärkere Reaktion auslöste oder er könnte mit einer virulenteren Version des Virus in Kontakt gekommen sein.

Eine weitere Hypothese ist, dass das Prinzip des Antibody-Dependent-Enhancement (ADE) - bei dem Viren das Immunsystem nutzen, um den Organismus noch effektiver und massiver zu infizieren - die Ursache sein könnte. Dies wurde bereits bei dem Beta-Coronavirus SARS-CoV und anderen Krankheiten, zum Beispiel Dengue, beobachtet.

Bei dem Mechanismus binden sich infektionsverstärkende Antikörper an die Oberfläche der Viren, bekämpfen sie aber nicht, sondern sorgen dafür, dass sie besser von der Zelle aufgenommen werden können. Die Vermehrung der Viren wird so gefördert.

Darüber hinaus schreiben die Autoren, dass es eine - wenn auch sehr geringe - Möglichkeit einer kontinuierlichen Infektion gibt, die eine Form der Deaktivierung/Reaktivierung beinhaltet. Damit eine solche Hypothese jedoch zutrifft, wäre eine gewisse Mutationsrate von SARS-CoV-2 erforderlich. Zwar mutiert das Virus, es hat aber nicht so eine starke Mutationsrate wie bei der Grippe, wie der Virologe Hendrik Streeck zuletzt im DW-Interview erklärte.

Eine weitere alternative Erklärung wäre schließlich eine gleichzeitige Koinfektion beider Virusstämme. Dies würde jedoch bedeuten, dass der zweite Stamm im April 2020 unentdeckt geblieben wäre. Im Umkehrschluss müsste der erste Stamm beim Test im Juni 2020 erschöpft gewesen sein.

Die Autoren räumen ein, dass sie weder in der Lage waren, eine Bewertung der Immunantwort auf die erste SARS-CoV-2-Infektion vorzunehmen noch die Wirksamkeit der Immunantworten (z.B. neutralisierende Antikörpertiter) während der zweiten Infektion vollständig beurteilen konnten.

Video ansehen 03:27 Teilen Impfstoffe gegen Corona Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3jK7Q Impfstoffe gegen Corona

Zu guter Letzt: die asymptomatischen, unentdeckten Fälle

Nicht vergessen sollte man außerdem, dass der Fall aus den USA wie auch die anderen vier dokumentierten Reinfektionsfälle bei Patienten auftraten, die COVID-19-Symptome aufwiesen.

Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass viele Infektionen und/oder Reinfektionen bei Einzelpersonen asymptomatisch verlaufen und daher unter den gegenwärtigen Test- und Überwachungspraktiken unentdeckt bleiben.

"Insgesamt mangelt es sowohl in den USA als auch weltweit an einer umfassenden genomischen Sequenzierung positiver COVID-19-Fälle sowie an Screening- und Testmöglichkeiten, was die Fähigkeit von Forschern und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens einschränkt, das Virus zu diagnostizieren, zu überwachen und genetische Rückverfolgbarkeit zu erlangen", schreibt Studienautor Pandori.

Die Immunologin Akiko Iwasaki von der Yale University, USA, die nicht an der Studie beteiligt war, schreibt in einem Kommentar: "Je mehr Reinfektionsfälle bekannt werden, desto besser wird die wissenschaftliche Gemeinschaft verstehen können, wie der Schutz funktioniert und wie häufig natürliche Infektionen mit SARS-CoV-2 diesen Grad an Immunität bewirken."

Diese Informationen seien der Schlüssel zum Verständnis, welche Impfstoffe in der Lage sind, Einzel- bzw. Herdenimmunität zu erreichen.