Neue Serie über Freud: ORF und Netflix erstmals in einem Boot

Wie der ORF mitteilt, steigt der US-Streamingdienst in die Produktion der Serie "Freud" ein, bei der sich der ORF bereits finanziell engagiert. Die achtteilige Serie spielt im Wien des späten 19. Jahrhunderts. Sie handelt von dem jungen Psychoanalytiker Sigmund Freud, der die Jagd nach einem sadistischen Serienkiller aufnimmt. Unterstützung erhält er dabei von dem Kriegsveteran und Polizisten László Kiss sowie dem Medium Fleur Salomé.

Netflix übernimmt internationale Verbreitung

Die Serie wird derzeit von der Wiener "Satel Film" in Koproduktion mit der Münchner Bavaria Fiction unter der Regie von Marvin Kren gedreht. Der Filmfonds Wien fördert das Projekt mit mehreren hundertausend Euro. Wie aus Branchenkreisen verlautet, wird der ORF die Serie exklusiv in Österreich zeigen. International will das Netflix übernehmen.

Netflix, der neue Serien-Gigant

Der US-Streamingdienst Netflix, größter Konkurrent der etablierten Film- und Fernsehbranche, ist damit weiter auf dem Vormarsch. Bisher war Netflix im deutschsprachigen Raum nur in Deutschland aktiv. Filme des Streamingportals lassen sich online abrufen. Nutzer zahlen in Form von monatlichen Abonnements.



Erste Eigenproduktion aus Indien



Der Streamingdienst setzt seit einigen Jahren vermehrt auf internationale Serien, um seine 125 Millionen Abonnenten aus 190 Ländern zu erreichen. So geht jetzt auch die erste Eigenproduktion aus Indien an den Start: "Sacred Games" erzählt die Geschichte eines Polizisten, der die Zerstörung Mumbais durch einen Mafia-Boss aufhalten will.

sd/suc (dpa/ORF)