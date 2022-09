Neue Perspektiven und authentische Geschichten - „Generation Africa“ beim Afrika Film Festival Köln

Das Afrika Film Festival Köln zeigt zwischen dem 16. und 22. September fünf Dokumentarfilme der Reihe „Generation Africa“, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der DW Akademie und der südafrikanischen Nichtregierungsorganisation STEPS gefördert wurden. Filmschaffende aus Südsudan, Nigeria, Mali und Gambia diskutieren am 16. September, welchen Einfluss ihre Arbeit auf das Thema Migration nimmt.

Die Filme „No Simple Way Home“, „No U-Turn“, „The Last Shelter“, "Njel, the Separation" und „Stay Up“ aus der Reihe Generation Africa erzählen Migration aus einer jungen afrikanischen Perspektive. Mit ihren Geschichten wollen die Filmschaffenden Gespräche anstoßen, aufklären und benachteiligten Gruppen Gehör verschaffen.

Akuol de Mabior

"Wir leben zusammen auf dieser Welt," sagt die südsudanesische Regisseurin Akoul de Mabior. "Wir können nicht einfach eine ganze Gruppe von Menschen abschreiben. Im Gespräch können wir voneinander lernen. Ich hoffe, dass der Film Gespräche und den Dialog zwischen den Generationen anregt, aber auch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft." De Mabiors Film "No Simple Way Home" feierte im Februar Premiere auf der Berlinale.

Mit der Unterstützung von Filmschaffenden in aufstrebenden Filmmärkten leisten das BMZ, die DW Akademie und STEPS einen aktiven Beitrag zum sozialen Wandel, zur Meinungsfreiheit und zur wirtschaftlichen Stärkung lokaler Filmemacherinnen und Filmemacher.

Für Natascha Schwanke, Director of Media Development der DW Akademie, leistet der afrikanische Kreativsektor einen wichtigen Beitrag zur Meinungsfreiheit auf dem Kontinent. "Filme sind viel mehr als nur kreativer Ausdruck – sie sind ein Entwicklungsmotor für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Wir fördern Filmschaffende, die authentische afrikanische Geschichten erzählen und uns neue Perspektiven eröffnen."

Die Regisseur*innen Akuol de Mabior (Südsudan), Ike Nnaebue (Nigeria) und Ousmane Zoromé Samassekou (Mali) werden ihre Filme persönlich in Köln vorstellen und stehen auf Anfrage für Interviews zur Verfügung.

Filme und Termine

Beim Afrika Film Festival Köln sind fünf Filme aus der Reihe Generation Africa zu sehen.

Filmszene „No Simple Way Home“ mit Vizepräsidentin Rebecca Nyandeng de Mabior

No Simple Way Home (Regie: Akuol de Mabior / Kenia, Südafrika 2022 / 85 Minuten)

Freitag, 16. September, 18 Uhr, Filmforum im Museum Ludwig

No U-Turn (Regie: Ike Nnaebue / Frankreich, Nigeria, Südafrika 2022 / 92 Minuten)

Samstag, 17. September, 19:30 Uhr, Filmforum im Museum Ludwig

The Last Shelter (Regie: Ousmane Samassekou / Frankreich, Mali, Südafrika 2021 / 85 Minuten)

Sonntag, 18. September, 19 Uhr, Filmforum im Museum Ludwig

Njel, the Separation (Regie: Félix Mbog / Kamerun, Südafrika 2021 / 22 Minuten)

Stay Up (Regie: Aïssata Ouarma / Burkina Faso, Südafrika 2021 / 38 Minuten)

Donnerstag, 22. September, 17 Uhr, Filmforum im Museum Ludwig

Podiumsdiskussion “Shifting the narrative on migration - Impact through creative storytelling and documentary” moderiert von Eddy Micah Jr. (DW)

Es diskutieren:

Akuol de Mabior, Regisseurin “No Simple Way Home”, Generation Africa, Süd Sudan

Ike Nnaebue, Regisseur “No U-Turn”, Generation Africa, Nigeria

Ousmane Zoromé Samassekou, Regisseur “The Last Shelter”, Generation Africa, Mali

Muhammed Lamin Jadama, Regisseur “Luntango”, 10 Views on Migration, Gambia

Freitag, 16. September, 13 Uhr, Alte Feuerwache Köln

Regisseur Ike Nnaebue auf dem GMF 2022. Sein Film "No U-Turn" wurde auf der Berlinale als herausragende Leistung gewürdigt.

Über Generation Africa

Generation Africa umfasst 25 Dokumentarfilme aus 16 afrikanischen Ländern, die sich mit der Zukunft der Jugend in Afrika und Migration beschäftigen. Die südafrikanische Organisation STEPS arbeitet mit Produktionsfirmen aus den einzelnen Ländern zusammen, um afrikanischen Filmschaffenden eine Stimme zu geben. Durch diese gemeinsame Initiative gelingt es, den Dokumentarfilm sowohl im anglophonen als auch im frankophonen Afrika zu stärken. Das Projekt bringt junge herausragende Dokumentarfilme auf die Weltbühne, um neue Perspektiven auf das Thema Migration zu eröffnen. Generation Africa wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der DW Akademie unterstützt.