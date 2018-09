Neue Milliarden-Strafzölle gegen China

US-Präsident Donald Trump hat neue Sonderzölle von zehn Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (knapp 172 Milliarden Euro) verhängt. Diese treten am kommenden Montag in Kraft, wie das Weiße Haus mitteilte. Ab 2019 sollen 25 Prozent Zoll erhoben werden. Die Sonderabgaben gelten unter anderem für Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Spielwaren. US-Importeure befürchten, dass sich die Waren massiv verteuern. Damit ist nun die Hälfte aller Einfuhren aus China mit Extrazöllen belegt.

Zugleich drohte der Präsident mit einer weiteren Verschärfung, sollte China mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die US-Industrie oder -Landwirtschaft reagieren. Dann werde "umgehend Phase drei eingeleitet", die Zölle auf weitere Produktgruppen im Wert von 267 Milliarden Dollar vorsehe. Trump hatte zuvor erklärt, er habe enormen Respekt vor dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, aber das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten sei zu groß.

"Eskalation hilft keinem"

Nachdem Trumps wirtschaftlicher Berater Larry Kudlow die Erhebung weiterer Strafzölle bereits in Aussicht gestellt hatte, war am Montag eine erste Reaktion aus Peking gekommen. Das Außenministerium hatte erklärt, China sehe sich in diesem Fall gezwungen, "Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um seine legitimen Rechte und Interessen zu verteidigen". Eine "Eskalation des Handelskonflikts" helfe niemandem, fügte ein Sprecher hinzu.

Von Donald Trump "enorm respektiert": Chinas Präsident Xi Jinping (Archivbild)

Chinas Möglichkeiten, mit eigenen Sonderabgaben auf Importe aus den USA Vergeltung zu üben, sind indes begrenzt: Die USA führen lediglich Waren im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China aus.

Beobachter weisen jedoch darauf hin, dass Peking andere Möglichkeiten habe, um Washington unter Druck zu setzen. So könnte die chinesische Regierung etwa US-Unternehmen wie Starbucks, Apple oder Nike, die seit Jahren enorm von der Konsumlust der Chinesen profitieren, die Geschäfte in der Volksrepublik erschweren.

Zoll-Ping-Pong

Die USA hatten in den vergangenen Monaten Strafzölle von 25 Prozent auf Stahlimporte und von zehn Prozent auf Aluminium verhängt. Zudem setzte Trump Abgaben in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar in Kraft. Peking reagierte mit Strafzöllen auf US-Waren in gleichem Umfang.

Zuletzt hatte es Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit gegeben. Bislang brachten die Gespräche zur Beilegung der Krise aber keinen konkreten Fortschritt. Die USA haben China zu neuen Gesprächen eingeladen, die noch in dieser Woche beginnen sollen.

Am Sonntag hatte das "Wall Street Journal" allerdings unter Berufung auf Insider berichtet, China erwäge, das Gesprächsangebot auszuschlagen, falls die USA neue Zölle erlassen sollten - man werde nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln.

