Neue Lockdown-Regeln: Enttäuschung für die Reisebranche

Bis tief in die Nacht wurde auf der Ministerpräsidentenkonferenz um Reisebeschränkungen gerungen. Das Ergebnis: Es wird nichts mit ein paar Tagen Ferienwohnung oder einem Kaffee auf der Restaurantterrasse. Vergeblich hatten die Küstenbundesländer die Möglichkeit eines "kontaktarmen Urlaubs" zu Ostern gefordert. Stattdessen heißt es im aktuellen Beschluss nun: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten - auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage". Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen sowie Restaurants und Cafés bleiben somit bis auf weiteres geschlossen.

Schlange stehen für den Flug nach Mallorca, während in Deutschland die Ferienhäuser leer bleiben

Mallorca-Reisen weiterhin erlaubt

Die umstrittenen Mallorca-Reisen bleiben hingegen weiterhin erlaubt. Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer.

Eine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten wie Mallorca wird es auch weiterhin nicht geben. Allerdings sollen die Fluggesellschaften Gäste und Crew vor dem Rückflug nach Deutschland testen. Reiseverbände hatten sich zuvor gegen eine Quarantänepflicht ausgesprochen. Dementsprechend wohlwollend nahm der Deutsche Reiseverband (DRV) das Ergebnis des Bund-Länder-Gipfels bezüglich der Auslandsreisen auf. Gleichzeitig forderte DRV-Präsident Norbert Fiebig, auch Inlandsreisen wieder zuzulassen, wo es "gesundheitlich vertretbar" sei.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Viva Mallorca! Was haben es einige Deutsche wohl vermisst: Am Strand liegen, aufs Meer schauen, im Rücken die Bettenhochburgen Mallorcas. Ganz so wie früher ist es in Coronazeiten zwar nicht, aber besser als die Aussicht vom heimischen Balkon allemal, mögen sich viele denken. Seitdem die spanische Insel kein Corona-Risikogebiet mehr ist, packen immer mehr ihre Koffer, um in ihr "17. Bundesland" zu fahren.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Graues Berlin, bunte Angebote Während in Deutschland die Stimmung eher trüb ist, locken Reiseveranstalter wie hier in Berlin-Steglitz mit Reiseangeboten nach Mallorca. Nach mehreren anderen Airlines kündigte auch der deutsche Reisekonzern TUI an, seine Flüge über Ostern auszubauen. Die Buchungen für Mallorca seien in den vergangenen Tagen bereits "doppelt so hoch" gewesen, wie im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Verzicht auf Reisen? Nein, danke! Schlange stehen vorm Flughafenschalter: Während sich die Urlaubsgäste auf ihre Reise freuen dürften, warnen Kritiker vor einem "zweiten Ischgl". Der österreichische Skiort galt vor rund einem Jahr als einer der Treiber der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung ruft deshalb zum Verzicht auf Reisen auf. "Das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen", heißt es vom Auswärtigen Amt.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Fliegt das Virus mit? Eine Eurowings-Maschine auf dem Flughafen von Palma de Mallorca: Im Flugzeug gilt Maskenpflicht, Einreisende müssen einen negativen Coronatest mitbringen. Bei der Rückkehr gibt es jedoch keine Quarantäne, auch die Testpflicht wurde ausgesetzt. Ob das ausreicht, um Ansteckungen zu vermeiden?

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Die Saison kann starten - trotz Corona Die ersten Flüge und Hotels auf der Baleareninsel seien "teilweise schon ausgebucht", erklärte TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak. Zugleich hob er hervor, dass Mallorca beim Neustart des Tourismus im vergangenen Sommer "mit hohen Gesundheitsstandards und schlüssigen Hygienekonzepten" überzeugt habe. "Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet."

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Verlassene Vergnügungsmeile Unter Bewohnern sorgt der Reiseboom für Ärger. Denn wer in Mallorca lebt, muss strenge Corona-Regeln einhalten: Neben einem Reiseverbot zwischen den Regionen, dürfen höchstens vier Personen an einem Restauranttisch sitzen. Auch Touristen müssten sich an diese Regeln halten, heißt es von der Regierung. Das gilt auch für die Schinkenstraße im Bild, auf der es vor Corona hoch her ging.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Sonnenanbeter setzt sich in Szene Schnappschüsse wie von Urlauber Heiko aus Hamburg am Strand von El Arenal sorgen nicht nur in der Politik für Verdruss. Auch in der Gesellschaft polarisiert das Verhalten. Für Barbara Lubisch von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung ist es verständlich, dass sich Menschen, die sich nach eigener Einschätzung strenger an Corona-Regeln halten, über solche Bilder ärgern.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Leere Strände, leere Kassen Für die spanische Wirtschaft dürfte die Reiselust der Deutschen erst einmal ein Segen sein. Die Corona-Pandemie hat das vergangene Jahr zum schwärzesten Jahr ihrer Tourismusgeschichte gemacht, laut der Tageszeitung "El Pais" betrug der Rückgang der Gästezahlen mehr als 75 Prozent im Vergleich zu 2019. Eine wirtschaftliche Katastrophe für ein Land, dessen wichtigster Sektor der Tourismus ist.

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona Und was ist mit Deutschland? Trotz aller Diskussionen: Auch anderorts träumt man von einem Start in die Tourismus-Saison: "Es ist für keinen Hotelier nachvollziehbar, warum man auf Mallorca Urlaub machen darf, aber nicht an der Ostsee oder Nordsee", sagt die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartge. Auch an der deutschen Küste gebe es zum Teil niedrige Inzidenzwerte. Autorin/Autor: Stephanie Höppner, Florian Görner



Tourismusbranche: der Beschluss ist "eine Katastrophe für uns"

Doch laut aktuellem Beschluss ist das nicht vorgesehen. Zwar besteht die Chance, dass einige Bundesländer gewisse "kontaktarme" Reisen zulassen, denn die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz sind lediglich Leitlinien. Die Tourismus- und Gaststättenbranche ist dennoch schwer enttäuscht. "Das war wieder einmal ein niederschmetterndes Ergebnis für uns", sagt Michelle Schwefel vom Deutschen Ferienhausverband (DFV) im Gespräch mit der DW. Es sei "absurd", dass Deutsche nach Mallorca fliegen dürfen, aber nicht im eigenen Land für ein paar Tage in einem Ferienhaus Urlaub machen könnten. "Andere Branchen werden mit Samthandschuhen angefasst und wir werden monatelang einfach dichtgemacht", so Schwefel.

Auch Daniela Disse kritisiert die beschlossenen Reisebeschränkungen. Sie betreibt den Campingplatz "Paulfeld" im Thüringer Wald. "Das ist eine Katastrophe für uns, anders kann man es nicht sagen", so Disse im Gespräch mit der DW. Seit Monaten habe man ein Hygienekonzept, ihre Campinggäste seien weitgehend autark, das Ansteckungsrisiko deshalb sehr gering. "Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass es nicht mal eine kleine Öffnung oder Lockerungen gibt", so Disse.

Früher war Daniela Disses Campingplatz "Paulfeld" im Thüringer Wald oft ausgebucht - heute dürfen keine Gäste kommen

Forderung nach Öffnungsperspektive und neuen Corona-Hilfen

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) sieht das ähnlich. DTV-Hauptgeschäftsführer Dirk Dunkelberg sprach gegenüber dem SWR von "Wut, Ärger und Verzweiflung" angesichts der neuen Reisebeschränkungen. Die Stimmungslage in der Branche sei dramatisch, auch weil die Politik immer noch keinen Plan für eine Öffnungsstrategie vorgelegt habe. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) forderte einen konkreten Öffnungsplan für die Branche bis spätestens 12. April. "Nach den gestrigen Beschlüssen wachsen im Gastgewerbe Verzweiflung und Zukunftsängste", sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick in einer Pressemitteilung. Mehr als 70 Prozent der Betriebe bangten um ihre Existenz. Zöllick forderte deshalb schnelle Entschädigungszahlungen vom Staat.

Tatsächlich ist die finanzielle Situation vieler Betriebe erdrückend. Dass nun, wie schon im vergangenen Jahr, das Ostergeschäft ausfalle, bedeute für sie schwere Verluste, sagt Campingplatz-Inhaberin Daniela Disse. Sie habe weiterhin hohe Fixkosten, die Corona-Hilfen würden nicht ausreichen und kämen verspätet.

Auch Michelle Schwefel vom Deutschen Ferienhausverband beklagt im Gespräch mit der DW die mangelnde finanzielle Perspektive für die Tourismusbranche. Denn im Juni laufen die staatlichen Corona-Hilfen aus. "Wie es danach weitergeht, wissen wir nicht und wir fragen uns, wann wir von der Politik darauf eine Antwort bekommen", so Schwefel.

Auch das Hotel "Zur Post" auf der Ostseeinsel Usedom muss wie alle anderen Gasthäuser weiterhin geschlossen bleiben

Dass die Corona-Krise dramatische Auswirkungen vor allem für die Reisebranche hat, bestätigt das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo. Eine aktuelle Umfrage habe ergeben, dass "insbesondere Hotels, Gaststätten und Reisebüros" aufgrund der Corona-Krise unter Druck stünden. "Viele Unternehmen haben Liquiditätsengpässe, die zu mehr Pleiten führen könnten", so Ifo-Experte Klaus Wohlrabe in einer Pressemitteilung des Instituts.

Reiselust der Deutschen gering

Auch wenn das Unverständnis im Tourismus- und Gaststättengewerbe groß ist: Die meisten Deutschen wollen zumindest in den Osterferien aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen sowieso lieber zuhause bleiben. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 79 Prozent der Befragten an, nicht verreisen zu wollen. Lediglich 4 Prozent wollen im Inland verreisen und nur 2 Prozent zieht es ins Ausland.

Es wird dieses Jahr also ein stilles Ostern zuhause - eine "Osterruhe" vom 1. bis einschließlich 5. April, mit der die Bundesregierung die dritte Pandemie-Welle durchbrechen will. In diesen Tagen gelten öffentliche Ansammlungsverbote und rigide Kontaktbeschränkungen. Am 12. April wird erneut diskutiert. Vielleicht hat das Gastgewerbe dann eine Chance.