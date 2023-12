Neue Heimat Berlin - Die indische Community in Deutschland

Die indische Community in Deutschland wächst schnell, vor allem in Berlin. Wie schwer ist es, in der Fremde eine neue Heimat zu finden?

Bild: DW

Deutschland ist berüchtigt für seine Bürokratie - aber es bleibt ein beliebtes Ziel für viele qualifizierte Arbeitnehmer. Es ist nicht nur ein guter Job im IT-Sektor, der ein fremdes Land zur Heimat machen kann - Amit Kamlapure und seine Frau Yogita finden, dass es eine Gemeinschaft braucht, mit engen Freunden, vertrauten Speisen, Traditionen und Festen, die einen Hauch von ihrer indischen Heimat haben. Wir folgen Amit bei seinem Versuch, Berlin zu seinem Zuhause zu machen.

Bild: DW

Sein Haus erinnert an Rituale, mit denen er in Pune aufgewachsen ist. Wir treffen ihn beim Zubereiten von Mahlzeiten mit seiner Frau, die ihn an Indien erinnern, und beim Feiern wichtiger Feste wie Diwali, dem Lichterfest, mit anderen indischen Berlinern - einer wachsenden und blühenden Gemeinschaft.

Bild: DW

Das Paar lernt die Sprache, um sich auch in Deutschland zurechtzufinden, und es passt sich einem langsameren, bedächtigeren Lebensrhythmus an, den es viel mehr genießt. Wir treffen Amit kurz vor seiner ersten Reise nach Hause - und erfahren, warum eine so lange Abwesenheit in seiner neuen Heimatstadt doch nicht so schwer war, wie er erwartet hatte. Eine Reportage von Nimisha Jaiswal.

