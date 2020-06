Neue Chance für Westafrikas Koranschüler?

In Westafrika kennt sie jeder: In aller Regel sind es Jungen, die zerschlissene Kleidung tragen, eine Plastikschüssel in den Händen halten und um Geld oder Essen betteln. In kleinen Gruppen ziehen sie umher und rezitieren aus dem Koran. Oft stehen sie an Straßenkreuzungen, auf Busbahnhöfen oder versuchen bei großen Menschenansammlungen ihr Glück. Zum Unmut vieler Passanten: Anstatt den Kindern etwas zuzustecken, verscheuchen sie die Almajirai, wie sie in Nigeria heißen.

2014 schätzte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF ihre Zahl allein dort auf rund 9,5 Millionen. Unter dem Namen Talibés sind die Kinder aber auch in französischsprachigen Ländern bekannt. Im Senegal soll es laut Human Rights Watch mehr als 100.000 geben.

Viele Kinder betteln an beleben Orten

Das System ist überall ähnlich: In der Regel sind es Eltern aus ländlichen Regionen, die ihre Söhne zu Imamen in größere Dörfer und Städte schicken. Die Kinder sind oft noch im Grundschulalter. Die Praxis existiert seit 300 Jahren und sei weder neu, noch merkwürdig, sagt Sheik Nuruddeen Lemu vom Da'wah-Institut für islamische Studien in Nigeria. "Almajiri ist das Haussa-Wort für [Al] Muhajir, was auf Arabisch Migrant bedeutet." Die Imame sind für die religiöse Erziehung der Kinder zuständig, unterrichten aber unter anderem auch Steuer- und Eherecht. In Nigeria ist das Almajiri-Konzept vor allem bei den Volksgruppen der Haussa und Fulani verbreitet und gilt deshalb mehr als kulturelles denn als religiöses Phänomen.

Schlimm sind aber die Lebensbedingungen vieler Kinder, die von den Imamen gezwungen werden, betteln zu gehen. Die Unterbringung ist schlecht. Ihr Essen müssen sich die Kinder oft erbetteln. Zur Strafe werden sie geschlagen. Sanitäranlagen oder sichere Rückzugsorte gibt es nicht.

Kinder werden abgeschoben

Die Corona-Pandemie ist für die Koranschüler daher besonders gefährlich. Durch die schlechten Lebensbedingungen können sie sich besonders einfach anstecken. Gleichzeitig werfen ihnen viele Menschen vor, den Virus beim Betteln zu verbreiten. Belege dafür gibt es jedoch nicht.

Viele Kinder werden gefesselt und müssen unter schlechten Bedingungen hausen

Einige Gouverneure in Nigeria haben sich deshalb entschieden, die Jungen in ihre Heimat zu deportieren - oft gegen ihren Willen, mitten in der Nacht und mitunter durch den Einsatz von Gewalt. Nasir El-Rufai ist Gouverneur des Bundestaates Kaduna, dessen Regierung noch einen Schritt weitergegangen ist. Sie hat dem Parlament ein Gesetz zum Verbot der Almajirai vorgelegt. "Wir verbieten das System und wollen, dass jedes Kind bei seinen Eltern ist. Es soll morgens moderne Bildung erhalten und nachmittags Koran-Unterricht", so El-Rufai.

Seitdem wird einmal mehr über die alte Praxis gestritten. El-Rufais Vorpreschen gilt vielen als nicht ausgereift. "Ich denke nicht, dass es notwendigerweise hilft, sie in ihre Heimatdörfer zurückzubringen. Es hat Gründe gegeben, weshalb sie diese Orte verlassen haben", sagt Hannah Hoechner. Die Dozentin an der Universität East Anglia in Großbritannien hat zu Koranschulen in Nordnigeria und dem Senegal geforscht. "Die Familien haben Schwierigkeiten, überhaupt alle Kinder zu ernähren." Ihre Forderung: Anstatt die Kinder zu deportieren, müsste die Wirtschaft im ländlichen Raum gestärkt werden.

Ein Vorbild aus Mali

Eine weitere Forderung ist, das System grundlegend zu reformieren. "Es bietet religiöses Lernen an, was als sehr nützlich gilt", sagt Peter Hawkins, UNICEF-Repräsentant in Nigeria. Dennoch fehle es an Transparenz und verbindlichen Standards. "Wir wissen nicht, welches Wissen den Kindern vermittelt wird und wie sie sich entwickeln. Wir wissen jedoch, dass Kinder und Jugendliche aus diesem System Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Sie finden es schwierig, sich anzupassen."

Bettelnde Koranschüler gibt es in vielen westafrikanischen Ländern

Ein Vorbild könnten franko-arabische Schulen sein, die es in französischsprachigen Ländern wie Mali gibt. Seit Jahren haben sich Nichtregierungsorganisationen für ihre Gründung stark gemacht und nach und nach auch Imame überzeugt. Kinder erhalten Koranunterricht, aber auch Mathematik und Französisch stehen auf den Stundenplänen. Auch immer mehr Mädchen besuchen diese Schulen. In Nigeria gibt es ein ähnliches System, das Islamiyya heißt.

Die Gesellschaft ist in der Verantwortung

Hannah Hoechner sagt jedoch: "Die Schulen lösen nicht alle Probleme." In beiden Fällen müssten Eltern Gebühren, sowie Uniformen und Lernmaterialien zahlen. Die Koranschulen haben aber noch einen weiteren Vorteil: "Sie passen sich kulturellen Arbeitszyklen an. Die Schüler bekommen Ferien, wenn sie ihren Eltern auf den Feldern helfen müssen", so Hannah Hoechner. "Danach können sie ganz einfach zurückkommen, was bei den Islamiyya- und Franco-Arabes-Schulen nicht der Fall ist."

Gefährliche Koranschulen im Senegal Die Daaras Der achtjährige Omar Wone sitzt auf dem Boden einer sogenannten "Daara", wie die Koranschulen im Senegal genannt werden. Schon seit langer Zeit schicken Familien aus verschiedenen Teilen Senegals ihre Kinder an diese Schulen. Dort werden sie nicht nur in die heilige Schrift des Islams eingewiesen, sondern müssen auch auf den Straßen betteln - angeblich, um Bescheidenheit zu lernen.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Abhängig von den Marabus Ein Koranschüler bettelt vor einem Hotel in der Stadt Saint Louis. Einige Menschenrechtsorganisationen sagen, dass die Schüler - Talibés genannt - in vielen Fällen unter schlimmen Bedingungen leben müssen. Nach ihren Angaben werden sie von den Koranlehrern zum Betteln gezwungen. Schaffen sie es nicht, genug Geld einzutreiben, würden sie von ihnen geschlagen. Manche Kinder flüchten.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Geld oder Missbrauch Der zehnjährige Suleiman erzählt: "Ich darf meine Eltern nicht wiedersehen, bevor ich den Koran vollständig gelernt habe. Ich muss dem Marabu (Koranlehrer) 200 Francs (rund 30 Eurocents) bringen, ansonsten werde ich verprügelt. Oft kann ich das Geld nicht auftreiben." Schutzmaßnahmen für Kinder, die wegrennen und sich allein auf der Straße wiederfinden, gibt es nicht.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Keine Wahl Moussa, ein Talibé, aus Futa, trägt einen Eimer, weil er sich in einem Hilfsprojekt für Koranschüler waschen möchte. "Meine Eltern wissen, dass ich bettle, um dem Marabu Geld zu bringen, aber sie unternehmen nichts dagegen. Ich mag es nicht zu betteln, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn ich ohne Geld zurückkomme, werde ich geschlagen", sagte er.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Das Tabu brechen Die Misshandlung der Talibés war ein lange Zeit ein Tabuthema in Senegal, doch durch Aufklärungskampagnen kommt langsam eine Debatte über die Zustände in den Koranschulen in Gang. Präsident Macky Sall ordnete bereits 2016 an, die Kinder von den Straßen zu holen und Marabus zu verhaften, die sie zum Betteln zwingen. 300 Kindern konnte 2018 durch dieses Programm geholfen werden.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Geflüchtet und vergewaltigt Issa Kouyate, Gründer der Hilfsorganisation "Maison de la Gare", weint. Ein achtjähriger Koranschüler hat ihm gerade von seinem Schicksal erzählt. Er ist aus der Schule geflohen und wurde nachts auf der Straße von einem Teenager vergewaltigt. Kouyate hatte ihn zufällig gerettet. "Solche Vorkommnisse schockieren immer noch, auch wenn man sie zum zehnten oder fünfzehnten Mal sieht", sagt er.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Mit der Krätze angesteckt El Hadj Diallou, ein ehemaliger Talibé, arbeitet heute als Arzt bei "Maison de la Gare". Hier behandelt er einen Koranschüler, der sich mit Krätze angesteckt hat. Experten sagen, dass viele Eltern nicht wissen, wie ihre Kinder in manchen Schulen misshandelt werden. Sie schicken ihre Kinder in die Schulen, weil ein erfolgreicher Abschluss ihnen helfen kann, Imam oder Koranlehrer zu werden.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Karate in der "La Maison de la Gare" "Ich lerne Karate, um mich verteidigen zu können”, sagt der achtjährige Demba. Ein Lehrer zwang ihn, die ganze Nacht auf der Straße um Geld zu betteln. Am Morgen danach wurde er von einem betrunkenen Mann ausgeraubt. In der "Maison de la Gare" werden die Talibés mit Essen, Wasser und Medizin versorgt. Außer Karate können sie auch andere Sportanlagen und Englisch lernen.

Gefährliche Koranschulen im Senegal Essenssuche im Müll Der 13-jährige Ngorsek sucht in den Müllcontainern der Stadt Saint-Louis nach Essen. "Ich bin aus der Schule weggerannt, weil ich nicht mehr kann. Der Marabu misshandelt mich und schlägt mich oft. Ich habe genug." Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" werden noch immer über 100.000 Kinder im Senegal zum Betteln gezwungen. Autorin/Autor: Louis Bock



Mohammed Sabo Keana, Gründer der „Initiative für die Rechte des Almajiri-Kindes", fordert deshalb die Schaffung eines neuen Konzepts. Die Organisation, die im Norden Nigerias Almajirai unterstützt, setzt auf Almajiri-Schulen, die nicht mehr von einzelnen Imamen, sondern von der Dorfgemeinschaft getragen werden.

Daran sollen sich Staat, Eltern und Gesellschaft gleichermaßen beteiligen und unter anderem eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen. Niemand dürfe aus der Verantwortung gelassen werden. "Was wir aber brauchen, ist ein System von Regeln", so Mohammed Sabo Keana. Doch genau das fehlt bisher.