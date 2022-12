Neue Boote, leere Netze - Die Fischer von Sierra Leone

Das Dorf Tombo in Sierra Leone floriert seit vorkolonialen Zeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner leben vom Fischfang und sorgen dafür, dass er auch künftige Generationen ernährt.







Doch in den letzten Jahren sinkt dieser Wohlstand durch den Zustrom chinesischer Trawler, die mit heimlicher Unterstützung korrupter Beamteter die Küsten überfischen. Die Männer des Dorfes sind häufig gezwungen, die Fischerei in Tombo aufzugeben und in anderen Ländern nach Arbeit zu suchen.



Auch ihre Frauen und Töchter verlieren ihre Arbeit, da die meisten von ihnen ihren Lebensunterhalt mit der Verarbeitung des Fangs und dem Verkauf auf dem Markt verdienen. Zusätzlich gefährden Naturkatastrophen und der Corona-Lockdown in der ohnehin schon angespannten Situation das Überleben.

Trotz der widrigen Umstände versuchen die Menschen in Tombo ihre Familien und die Gemeinschaft zu erhalten. Über ihre individuellen Kämpfe hinaus spiegelt ihr Schicksal die ökologischen und ökonomischen Probleme Westafrikas.

Fatmata ist alleinerziehend, seitdem ihr Mann das Dorf verlassen hat. Er hat mittlerweile zwei neue Frauen im Ausland und schickt kein Geld für den gemeinsamen Sohn. Suliaman ist mit Leib und Seele Fischer. Aber als sein Vater ihn für die ausbleibenden Fangerträge verantwortlich macht, beschließt er, sein Glück außerhalb von Sierra Leone zu suchen. Wudie ist Sprecher des Fischereiverbands und versucht, die Gemeinschaft im Dorf gegen die Herausforderungen zu vereinen.



