Neue Büroleitung der DW in Beirut

Chreyteh berichtet seit mehr als einem Jahrzehnt für regionale und internationale Medien über aktuelle Themen im Libanon und im gesamten Nahen Osten.

Er hat sich auf die Berichterstattung über Politik, Terrorismus und bewaffnete Konflikte in der Region spezialisiert. Chreyteh ist zudem ein erfahrener Dokumentarfilmproduzent mit einem Fokus auf Minderheiten, Korruption und Themen aus der Lebensrealität seiner Protagonisten.

"Ich freue mich sehr darauf, meine Expertise in die Berichterstattung der DW einbringen zu können", sagt Mohamad Chreyteh. "Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich daran arbeiten, das diverse Publikum der DW über die linearen und auch digitalen Kanäle über die Entwicklungen in unserem Berichtsgebiet auf dem Laufenden zu halten. Der Dialog mit unseren Nutzenden ist ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit, und die digitale Technologie bringt uns näher an unser Publikum heran."

Das DW-Büro in Beirut wurde 2019 gegründet. Heute arbeiten dort zehn Korrespondenten, die für alle DW-Kanäle aus dem Libanon berichten.

DW-Programmdirektorin Gerda Meuer: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Mohamad Chreyteh einen sehr versierten und erfahrenen Journalisten für die Leitung unseres Büros in Beirut gewinnen konnten. Er ist ein Experte für die Region, was für die Berichterstattung der DW sehr wichtig ist."

Die DW bietet den arabischsprachigen Zuschauern und Nutzern im Nahen Osten, Nordafrika und den Golfstaaten ein umfassendes journalistisches Angebot. Neben einem linearen TV-Kanal und einer umfangreichen Online-Präsenz gibt es zahlreiche Sendungen auf Social-Media-Plattformen. Formate wie JaafarTalk und The Albasheer Show sprechen vor allem ein jüngeres Publikum in der Region an und laden dazu ein, sich an Diskussionen zu beteiligen. Massaiyya bietet einen täglichen Nachrichtenüberblick über die wichtigsten Ereignisse in der Region. Die Mitarbeitenden des DW-Büros in Beirut leisten einen wichtigen Beitrag für alle DW-Formate, linear, online und in den Sozialen Medien. Auch die DW Akademie hat ein Büro in Beirut.