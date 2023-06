Deutsch lernen

Neue Asyl-Regeln an den EU-Grenzen

In Zukunft soll bereits an der EU-Außengrenze entschieden werden, wer gute Chancen auf Asyl hat - und wer nicht. Ziel ist es, die Zahl der Asylbewerber in der EU zu senken.