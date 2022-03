Neue Angebote der DW für Lateinamerika

Die Deutsche Welle erweitert ihr journalistisches Angebot für die Region Lateinamerika. "Die lateinamerikanischen Gesellschaften sind stark zerrissen, der Markt wird von großen Konzernmedien dominiert, die vor allem auf Unterhaltung setzen. Wir heben uns in dieser für uns überaus wichtigen Zielregion durch Klarheit und einen Fokus auf Information ab", erklärt Gerda Meuer, Programmdirektorin des deutschen Auslandssenders, die Entscheidung für den Ausbau des Programms.

Wie in vielen anderen Zielregionen setzt die DW in Lateinamerika verstärkt auf Social Media-Formate, die für die jeweiligen spezifischen Anforderungen der verschiedenen Plattformen gestaltet werden. Aus ursprünglich 30 von der Redaktion entwickelten Social Media-Piloten hat eine interne DW-Jury sechs Formate ausgewählt, die in der Produktion weiterentwickelt wurden. "Wir haben uns bei der Auswahl auf Formate konzentriert, die Profilthemen der DW wie Fact Checking, aktuelle Politik, Umwelt und Wissenschaft plattformspezifisch für ein jüngeres Publikum aufbereiten", sagt Uta Thofern, Head of Programs for Latin America bei der DW.

Unter dem Titel "Contexto" (deutsch: "Kontext") werden komplexe politische Fragen wie beispielsweise die Sinnhaftigkeit einer Abschaffung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erklärt und zur Diskussion gestellt.

Das Wirtschaftsformat "Engánchate a la economía" (deutsch: "Befass Dich mit der Wirtschaft") behandelt Themen wie beispielsweise die Verteilung der Gewinne aus dem Kakaoanbau.

"Exactamente" (deutsch "Korrekt") erläutert auf unterhaltsame Art komplexe Fragen der Wissenschaft wie die Gewinnung von grünem Wasserstoff.

Wissenschaft ist das Thema des spanischsprachigen DW-Formats Exactamente.

Das Umweltformat "Un planeta para todos" (deutsch: "Ein Planet für alle") informiert über konstruktive Lösungen für Umweltprobleme.

"DW Verifica" ist ein Fact-checking-Format, das weit verbreitete Fake News und Desinformationen entlarvt und einordnet.

Auf ihrem Instagram-Kanal "DW Español" befassen sich die verschiedenen jungen Protagonisten in sogenannten Reels, maximal 30-sekündigen Videos mit Themen, die sie selbst beschäftigen – von Frauenrechten über aktuelle politische oder wirtschaftliche Debattenthemen bis hin zu Eigenarten der Deutschen und Besonderheiten des Lebens in Deutschland.

Fortgesetzt wird außerdem das Format "Generación Redes" (deutsch: "Die Netzgeneration"), das sogenannte Sinnfluencer vorstellt: Social Media-Influencer, die sich für wichtige gesellschaftliche Themen einsetzen.

Im TV-Bereich wird das vom Auswärtigen Amt unterstützte Umweltmagazin "ECO Latinoamérica" künftig von 12 auf 30 Minuten Länge ausgeweitet, zwei Partnersender aus Mexiko und Argentinien kooperieren dafür mit der DW und liefern jeweils einen Beitrag zu. Mit den "ECO"-Magazinen ist die DW bereits in Indien und Afrika sehr erfolgreich. "Lateinamerika ist eine der Regionen, in denen die negativen Auswirkungen des Klimawandels und des mangelnden Umweltschutzes am stärksten zu spüren sind. In ECO Latinoamérica stellen wir innovative Konzepte und Projekte zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung des Klimawandels vor", sagt Carlos Delgado, Head of Spanish on demand.

In ein weiteres Jahr geht zudem die Produktion des Magazins "Fuerza Latina", das sich mit Frauenrechten in Lateinamerika befasst und im Wechsel von der kolumbianischen Journalistin Natalia Orozco und ihrer kubanischen Kollegin Yoani Sánchez präsentiert wird. "Fuerza Latina stellt in einer Mischung aus Talk und Dokumentation die Protagonistinnen einer noch nie dagewesenen feministischen Bewegung in Lateinamerika vor. Wir zeigen Frauen, die ihre Rechte verteidigen und einfordern, die ihr Umfeld durch Bildung, Politik und privates Unternehmertum verändern", so Delgado.

Das Format "Fuerza Latina" beschäftigt sich mit Frauenrechten in Lateinamerika.

Wöchentlich erreicht die DW in Lateinamerika derzeit rund 30 Millionen User-Kontakte und kooperiert mit mehr als 730 Distributionspartnern im TV-Bereich. Besonders beliebt sind die Nachrichtensendungen "DW Noticias", das Talk-Doku Format "Fuerza Latina" sowie die Magazine "En forma" und "Visión futuro".