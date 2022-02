Neu im Programm

Wie wird eine E-Gitarre gebaut? Wie wird ein Buch gebunden? Und was ist alles notwendig, um ein Fass herzustellen?

Die Handwerkerinnen und Handwerker in der Sendung Handwerkskunst zeigen wie Schritt für Schritt etwas entsteht. Vom Dachstuhl zimmern bis zum Brot backen. Für DIY-Fans und Heimwerker zum Nachbauen oder für Neugierige zum Zuschauen und Genießen. Denn gutes Handwerk ist auch große Kunst! Handwerkskunst!

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 05.02.2022 – 18:30 UTC

SO 06.02.2022 – 04:15 UTC

SO 06.02.2022 – 10:03 UTC

SO 06.02.2022 – 22:15 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 05.02.2022 – 19:15 UTC

SO 06.02.2022 – 00:30 UTC

SO 06.02.2022 – 14:15 UTC

SO 06.02.2022 – 22:15 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3