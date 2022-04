Nervengas Sarin: Heimtückischer Killer

Das giftige Nervengas Sarin ist so stark, dass eine winzige Menge, weniger als ein Salzkorn, hätte es eine feste Form, genug ist, um einen Menschen zu töten. Es wird in flüssiger Form gelagert und kann nicht nur eingeatmet, sondern auch durch die Haut und die Augen aufgenommen werden.

Es ist außerdem genauso farblos und geruchsneutral wie Wasser. Wenn es in der Luft verdampft, ist es unmöglich wahrzunehmen.

Deswegen ist es auch so schwer festzustellen, wann das Gas in einem Krieg verwendet wurde. Russland wird nun von ukrainischer Seite beschuldigt, Sarin oder ähnliche Chemiewaffen in Mariupol eingesetzt zu haben. Das dort stationierte Asow-Regiment berichtete, einige seiner Einheiten seien am Montagabend mit einer chemischen Substanz angegriffen worden. Betroffene Soldaten sollen über Schmerzen und Fehlfunktionen des Atemtrakts und Nervensystems klagen. Die Symptome seien die gleichen wie die, die Opfer von Sarin-Angriffen im syrischen Bürgerkrieg erlitten.

Unabhängig bestätigt wurden die Angaben bisher nicht. Das Asow-Regiment gilt in Teilen als rechtsextrem, untersteht aber der ukrainischen Militärführung. Sowohl Großbritannien als auch die USA kündigten Ermittlungen an.

Sarin behindert die Atmung

Sarin wirkt hauptsächlich auf das vegetative Nervensystem. Dieses steuert die unbewussten Bewegungen wie Verdauung, Blinzeln oder Atmen. "Das Gift führt dazu, dass Atmen sehr schwierig wird. Das Gehirn sagt den Lungen, dass sie ganz normal atmen sollen, aber diese Botschaft wird unterbrochen und man hört auf zu atmen", sagt der Chemiker Rob Stockman von der Nottingham University in Großbritannien.

Nervenzellen schicken das Signal zum Atmen über chemische Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, an die Muskelzellen. Normalerweise zerlegen danach Enzyme diese Botenstoffe wieder in ihre Einzelteile.

Pac-Man-Molekül wird gelähmt

Ein Beispiel sind der Neurotransmitter Acetylcholin und das dazugehörige Gegen-Enzym Acetylcholinesterase. Dies bezeichnet Stockman als "Pac-Man-Molekül", weil es den Neutrotransmitter Acetylcholin quasi auffrisst. Und dieses Auffressen ist wichtig, denn die Muskeln hören erst auf, sich zu bewegen, wenn die Neurotransmitter wieder weniger werden.



Nervengase wie Sarin zerstören aber die Pac-Man-Moleküle. "Und dann hat man eine sehr große Menge von Neurotransmittern in den Synapsen, also wird der Muskel pausenlos erregt." Dann ist der Muskel auch dauerhaft angespannt, etwa im Arm: "Man kann den Arm nicht mehr bewegen, egal welche Botschaft das Gehirn sendet", sagt Stockman.



"Wenn die Botschaft der Neurotransmitter an das Auge zum Beispiel lautet: 'Du sollst Tränen ausschütten', und Sarin behindert das Pac-Man Molekül, dann wird das Auge endlos tränen", erklärt der Chemiker.



Nach dem Chemiewaffen-Anschlag in Syrien 2013 sammelten die UN-Inspektoren rund um Damaskus Bodenproben ein



Sarin ist tödlich, wenn diese Dauer-Aktivierung das Zwerchfell betrifft. Das sorgt dafür, dass die Lungen ein- und ausatmen können. Bei einer Sarinvergiftung schütten die Nervenzellen immer weiter Acetylcholin aus, das den Muskeln eine Atemrichtung vorgibt: Immer nur ein- und nie auszuatmen. Weil keine Pac-Man-Moleküle das unterbrechen, erstickt der Mensch.



Es gibt allerdings ein Gegenmittel: Pralidoxim. Damit kann ein chemischer Angriff überstanden werden - vorausgesetzt, man war nur sehr wenig Sarin ausgesetzt. Das Gegenmittel trennt Sarin vom Pac-Man Molekül. So wird das Enzym wieder aktiviert und kann seiner normalen Aufgabe, dem Zerlegen von Acetylcholin, nachgehen.

Backpulver und Wasser gegen Sarin

Die meisten Menschen haben aber kein Pralidoxim zur Hand. Dennoch könnten sie etwas tun, meint Stockman: Eine Möglichkeit wäre es, durch ein Handtuch zu atmen, das vorher in einer Wasser-Backpulver-Mischung gelegen hat. Die so entstandene alkalische Lösung baut Sarin ab. "Je alkalischer das Wasser, desto besser", so der Chemiker.

Am 20. März 1995 wurden in Tokio bei einem Sarin-Anschlag 13 Menschen getötet

Auch Umweltfaktoren können die Wirkung von Sarin beeinflussen. Bei 20 Grad Celsius hält sich das Gas zwei bis 20 Tage in der Luft. Bei 25 Grad nur halb so lange. Bei sehr kaltem Wetter nahe dem Gefrierpunkt kann sich Sarin bis zu ein Jahr in der Luft halten.

"Wenn es kühler ist, gibt es weniger Bewegung von Luftschichten mit unterschiedlicher Temperatur, und kühlere Luft liegt näher am Erdboden", erklärt Stockman. "Je wärmer es ist, desto schneller reagiert Sarin auf Luftfeuchtigkeit, und desto schneller wird es zersetzt." Das Gift reagiert dann mit dem Wasser in der Luft.

Niemand weiß genau, wie das Gas reagiert

"Das Hauptproblem mit Chemiewaffen ist, dass sie so unberechenbar sind. Ihre Wirkung ist vom Wind abhängig und der Einsatz ist komplizierter als der von Sprengstoffen", sagt Martyn Poliakoff, Forschungschemiker an der Nottingham University. "Man weiß nie genau, wie es laufen wird", so der Forscher. Giftgase blieben oft länger in der Umwelt erhalten und können so Menschen noch nach langer Zeit umbringen.

2004 wurden Kanülen mit Sarin versteckt in einem Haus im Irak gefunden

Möglicherweise ist ihre Unberechenbarkeit auch ein Grund, weshalb Sarin und andere Nervengase bisher eher selten in Kriegen eingesetzt wurden. Sarin wurde in den späten 1930ern von den Nazis entwickelt. Sie benutzten es jedoch nie auf dem Schlachtfeld oder in ihren Vernichtungslagern.

In jüngerer Vergangenheit wurden Chemiewaffen im Bürgerkrieg in Syrien vom Assad-Regime gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt - mit Unterstützung der russischen Armee. Bei einem Angriff auf die Stadt Chan Scheichun im April 2017 beispielsweise starben rund 90 Menschen, Hunderte wurden schwer verletzt. Auch Kinder erstickten. Im August starben bei einem Angriff mit Sarin auf Ghuta, nordöstlich von Damaskus, nach unterschiedlichen Angaben zwischen 281 und 1729 Menschen.

Auch vor dem Syrienkrieg machte Sarin schon Schlagzeilen. In Japan versprühte eine terroristische Vereinigung 1995 selbst hergestelltes Sarin in der U-Bahn in Tokio und tötete so 13 Menschen. 50 wurden schwer verletzt und mehr als 1000 leicht. Und während des Iran-Irak Krieges 1988 hatte der irakische Diktator Saddam Hussein schätzungsweise 5000 eigene Bürger in der mehrheitlich kurdisch besiedelten Rebellenhochburg Halabja mit Sarin getötet und bis zu 10.000 verletzt.

Update: Dieser Artikel erschien ursprünglich im Oktober 2013. Wir haben ihn aus aktuellem Anlass am 12. April 2022 mit Informationen aus dem Ukraine-Krieg aktualisiert.