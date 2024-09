In Kathmandu kämpfen die Menschen mit dem Schlamm, der sich mit dem Wasser in Häusern und Straßen festgesetzt hat. Etwa die Hälfte der Todesopfer sei in der Hauptstadt Kathmandu und in umliegenden Bezirken zu beklagen, heißt es von den Behörden. Örtliche Medien sprachen von den schlimmsten Niederschlägen in Kathmandu seit Jahrzehnten.