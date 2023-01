Nepal: Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt

Die Maschine vom Typ ATR 72 der Yeti Airlines sei in der Region Pokhara im Westen Nepals aufgeschlagen, erklärte ein Flughafensprecher. Sie verunglückte auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara kurz vor der Landung. In Videoaufnahmen war dicker, schwarzer Rauch über der Absturzstelle zu sehen.

Mindestens 40 Menschen sind nach Angaben eines Vertreters der nepalesischen Luftfahrtbehörde tot geborgen worden. "Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines der Nachrichtenagentur AFP. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Noch ist unklar, ob es Überlebende des Flugzeugabsturzes gibt

Schlechte Sicherheitslage im Luftverkehr

Die Sicherheit im Luftverkehr ist in Nepal nicht besonders hoch. Die Standards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt. Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen. Vergangenes Jahr starben 22 Menschen beim Absturz eines Flugzeugs an einem Berghang in Nepal.

ust/qu (afp, rtr, dpa, ap)