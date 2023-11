Nenad Bjelica übernimmt Traineramt bei Union Berlin

Union Berlins neuer Trainer hat bereits in Österreich, Italien, Polen, Kroatien und der Türkei gearbeitet. Zuletzt war er beim türkischen Spitzenklub Trabzonspor angestellt, nun soll Nenad Bjelica den strauchelnden Bundesliga-Verein zurück in die Erfolgsspur bringen und schnellstmöglich wieder aus der Abstiegszone herausführen.

"Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten", wurde der 52-jährige Kroate in einer Mitteilung des Klubs vom Sonntag zitiert. Bjelica tritt die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Urs Fischer an, der nach einer langen Serie von Misserfolgen von seinem Job zurückgetreten war. Zeit, die Mannschaft nach seinen Vorstellungen zu formen, hat Bjelica bis Weihnachten allerdings kaum.

Schon am Mittwoch steht mit dem Champions-League-Spiel beim SC Braga die nächste Partie an. Dort wird wahrscheinlich die Vorentscheidung fallen, ob Union Gruppendritter wird und damit im kommenden Jahr also in der Europa League weiterspielen darf. Auch das weitere Programm hat es in sich: Nach den Spielen gegen Bayern München und Borussia Mönchengladbach empfangen die Berliner Real Madrid.

Gerüchte um Raúl

Kurz bevor die Verpflichtung Bjelicas bekanntgegeben wurde, hatten sich hartnäckige Gerüchte gehalten, dass der ehemalige Schalke-Profi und Superstar von Real Madrid Raúl Union-Trainer werden könnte. Stattdessen wurde es mit Bjelica eine klassische Union-Lösung: überraschend, kein großer Name, aber auf den ersten Blick schlüssig.

Trainer mit Bundesliga-Vergangenheit: Nenad Bjelica (r.) 2003 mit seinem Kaiserslauterer Teamkollegen Miroslav Klose (l.) Bild: Boris Roessler/dpa/picture alliance

"Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler.

Der 52-Jährige bringt seinen Co-Trainer Danijel Jumic mit. Zudem bleibt Marie-Louise Eta, die am Samstag als erste Co-Trainerin bei einem Männer-Bundesligisten Geschichte geschrieben hatte, bis zur Rückkehr des bisherigen Co-Trainers Sebastian Bönig ebenfalls Assistentin.

Vergangenheit in Deutschland und Österreich

Bjelica ist in Deutschland kein Unbekannter. Er lief von 2001 bis 2004 als Mittelfeldspieler für den 1. FC Kaiserslautern auf, wo er unter anderem zusammen mit Miroslav Klose und Mario Basler spielte. Bjelica gelangen in 65 Bundesliga-Spielen fünf Tore. Dazu spielte und coachte er lange in Österreich und spricht fließend Deutsch.

Bjelica hat als gestandener Cheftrainer in seiner Heimat bereits Titel geholt. Mit Dinamo Zagreb wurde Bjelica zweimal Meister und einmal Pokalsieger. Dazu sammelte er mit den Kroaten und Austria Wien Erfahrungen in der Champions League.

