Naturkatastrophen - mit Frühwarnsystemen Leben retten

Angesichts steigender Temperaturen und immer häufiger auftretender Extremwetterereignisse benennen immer mehr Städte so genannte Hitzebeauftragte, darunter Santiago de Chile, Los Angeles oder auch Melbourne. Sie sollen herausfinden, wie man Menschen vor den gefährlichen Auswirkungen extremer Hitze schützen kann.

Die erste Hitzebeauftragte Europas hatte vor zwei Jahren die griechische Hauptstadt Athen benannt: die ehemalige Vizebürgermeisterin der Stadt Eleni Myrivili. Sie und ihr Team begannen damit, Hitzewellen nach den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu kategorisieren. Denn das Bewusstsein für die Risiken solcher Naturkatastrophen sei entscheidend, um deren Folgen abzumildern, sagt Myrivili.

"Jetzt können wir vorhersagen, welche Arten von Hitzewellen in der nächsten Woche auftreten werden, und ob sie für die Menschen gefährlich oder weniger gefährlich sind", sagt sie. Sobald klar ist, wie schlimm eine Hitzewelle sein wird, werden besonders gefährdete Personen in Athen darüber informiert, wie sie sich schützen können.

Eleni Myrivili (l.) wurde von der Stadt Athen als erste Hitzebeauftragte in Europa berufen

Die Initiative, die sich inzwischen auf andere Länder und Städte ausgeweitet hat, fügt sich nahtlos in die jüngste Ankündigung der Vereinten Nationen (UN) ein, mehr als drei Milliarden Dollar zu investieren, um sicherzustellen, dass bis 2027 alle Menschen auf der Welt Zugang zu Frühwarnsystemen haben.

"Jeder Mensch, der sein Leben durch Wetter, Wasser, Klima oder ähnliche Umweltgefahren verliert, ist einer zu viel - das ist der Ansporn für diese Mission, sagt Johan Stander, Direktor der Abteilung für Dienstleistungen der Weltorganisation für Meteorologie (WMO).

Was ist wichtig, damit Frühwarnsysteme funktionieren?

Ein allgemeingültiges Patentrezept, um Menschen vor Umweltgefahren in Sicherheit zu bringen, gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die möglichen Wetterextreme, zu verschieden die persönlichen Umstände, die berücksichtigt werden müssen.

Entscheidend sei jedoch immer, dass die möglicherweise Betroffenen frühzeitig informiert würden, sagt Kurt Shickman, Direktor der Initiativen für extreme Hitze bei der in Washingtoner Stiftung für Klimaresistenz Arsht-Rock Center. "Durch ihr eigenes Verhalten können die Menschen viel dazu beitragen, für ihre Sicherheit zu sorgen."

2,7 Milliarden Menschen auf der Welt haben immer noch keinen Zugang zum Internet

Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der UN-Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologien, können Radio, Fernsehen und SMS wirkungsvolle Kommunikationskanäle für Katastrophenwarnungen sein. Textnachrichten könnten sogar gezielt eingesetzt werden, um Menschen in gefährdeten Gebieten zu erreichen. Da aber mehr als 2,7 Milliarden Menschen auf der Welt noch immer offline sind, ist die Reichweite solcher Kanäle jedoch entsprechend begrenzt.

"Das ist ein großes Problem", sagt Cosmas Luckyson Zavazava, Direktor des ITU-Büros für Telekommunikationsentwicklung. "Von den 46 am wenigsten entwickelten Ländern der Welt befinden sich 26 in Afrika. Und das sind riesige Länder, in denen die Menschen in abgelegenen Gebieten leben - es ist schwierig, sie zu erreichen."

Eine Lösung könnte sein, mehr Kommunikationssatelliten einzusetzen, insbesondere preiswertere LEO-Satelliten (Low Earth Orbit), die es ermöglichen, auch abgelegene Gebieten mit Telekommunikationssignalen zu versorgen.

Mit Kirchenglocken oder Frühwarn-Apps gegen die Katastrophe

Daneben verweist die ITU auf das altbekannte Konzept, alles zur Warnung zu nutzen, was vor Ort verfügbar ist: So werden in vielen abgelegenen Gegenden der Welt nach wie vor Kirchenglocken, Lautsprecher und Sirenen als Reservewarnsysteme eingesetzt.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Hitzewellen In einer insgesamt wärmeren Atmosphäre sind logischerweise auch Hitzewellen stärker. Die Erderwärmung ist also ein direkter Treiber extremer Hitze, erklären die Experten der "World Weather Attribution" (WWA) in ihrem Leitfaden über den Zusammenhang von Extremwetterereignissen und Klimawandel. Das Ausmaß von Hitzewellen lasse sich fast immer dem Klimawandel zuordnen.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Dürren Das Austrocknen der Böden über einen längeren Zeitraum hat sehr unterschiedliche Ursachen. Der Klimawandel bewirkt tendenziell stärkere, aber seltenere Niederschläge sowie eine stärkere Verdunstung. Die Hauptursache für unnatürliche Wasserknappheit sei aber vielerorts der menschliche Umgang mit Wasser, so die WWA. Dürren ließen sich daher nicht pauschal dem Klimawandel zuordnen.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Vegetationsbrände Für viele Weltregionen ist die Datenlage zu schlecht für zuverlässige Aussagen über den Zusammenhang von Waldbränden und Klimawandel. Eindeutig gegeben sei dieser jedoch in Südeuropa, dem gesamten Norden Eurasiens, den USA und Australien. Oft seien es Menschen, die Wald- und Flurbrände durch ihr Verhalten entzünden. Durch besseres Wald- und Wassermanagement ließe sich die Gefahr wohl verringern.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Überschwemmungen Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, dementsprechend sind Niederschläge ergiebiger. Überflutungen sind deshalb laut WWA fast überall auf der Welt wahrscheinlicher und tendenziell stärker geworden. Allerdings hänge das Ausmaß einzelner Überflutungen von vielen sehr unterschiedlichen Faktoren ab. So könnten wohl viele Opfer und Schäden durch Hochwasserschutz vermieden werden.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Tropische Wirbelstürme Hurrikans, Zyklone und Taifune kommen nicht häufiger vor, sagen die WWA-Forschenden, auch ihre Windgeschwindigkeiten haben sich nach heutigem Wissen durch den Klimawandel nicht verändert. Dass sie öfter fatale Folgen zeitigen, liege insbesondere daran, dass sie größere Wassermengen mit sich bringen.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Sturmfluten Sturmfluten entstehen, wenn starker Wind das Meer bei Flut gegen die Küste drückt. Gefährlich wird das vor allem bei "Springfluten". Die ereignen sich alle 14 Tage, wenn Erde, Mond und Sonne auf einer Linie stehen - dann seigt die Tide ohnehin besonders hoch. Die Erderwärmung erhöht die Gefahr laut WWA-Leitfaden insofern, als bei höherem Meeresspiegel mehr Wasser ins Land eindringt.

An welchen Naturkatastrophen ist die Erderwärmung schuld? Starker Schneefall Extreme Kälteeinbrüche sind durch die Erderwärmung weltweit seltener geworden. Über die Häufigkeit und die Intensität starker Schneefälle liegen der WWA bisher kaum sichere Erkenntnisse vor. Auch hier gebe es jedoch Hinweise darauf, dass sich ihre Intensität in einigen Weltregionen auf der Nordhalbkugel erhöht hat. Autorin/Autor: Jan D. Walter



In Athen wird die Nachricht über bevorstehende Hitzewellen über Soziale Medien, Telefonhotlines und eine App für extreme Hitze verbreitet. Sie wird jetzt auch in Mailand, Paris und Rotterdam eingesetzt. "Unsere App Extrema Global zeigt Ihnen Ihr persönliches Risiko an, je nachdem, wo Sie sich in der Stadt befinden, wie alt Sie sind, welches Geschlecht Sie haben, und ob Sie Vorerkrankungen haben", so Myrivili. "Sie zeigt außerdem auf einer Karte an, wo man Schutz suchen kann und wo es in der direkten Umgebung kühle Ort gibt."

Bangladesch ist Vorreiter in Sachen Katastrophenschutz

Es ist wichtig, den Menschen mitzuteilen, wo sie Schutz suchen können. Ebenso wichtig ist es, Schutzorte zu bauen. Ein Land, das sich in diesem Bereich hervorgetan hat, ist Bangladesch.

Die Zahl der Todesopfer durch Wirbelstürme in Bangladesch ist zurückgegangen, seit das Land Sturmschutzbauten errichtet hat

Nach dem Bhola-Zyklon von 1970 stockte das südasiatische Land seine damals 42 Schutzräume auf heute mehr als 12.000 Schutzräume auf. Der Bhola-Zyklon war der schwerwiegendste jemals verzeichnete Wirbelsturm überhaupt und eine der folgenschwersten Naturkatastrophen der jüngeren Menschheitsgeschichte. Zwischen 300.000 und einer halben Million Menschen verloren damals ihr Leben.

Die Investitionen von damals haben sich für die Menschen in Bangladesch ausgezahlt. Als der Zyklon Amphan im Jahr 2020 zuschlug, kamen in Indien, Bangladesch und Sri Lanka 128 Menschen ums Leben. Im Vergleich dazu starben in Deutschland fast 200 Menschen, als ein Jahr später schwere Überschwemmungen Teile im Westen des Landes verwüsteten. Die Regenfälle in Deutschland waren weniger heftig als die in Südasien, die Regionen des Unglücks deutlich weniger besiedelt - dennoch gab es mehr Todesopfer.

Deutschland: Flut im Ahrtal - ein Jahr nach der Katastrophe

"Bangladesch ist allen anderen Ländern der Welt weit voraus, wenn es darum geht, die Risiken von Naturkatastrophen zu bewältigen", sagt Saleemul Huq, Direktor des International Center for Climate Change and Development (ICCAD) und einer der weltweit führenden Experten für Klimaanpassung im Gespräch mit der Deutschen Welle. "Bei jeder Zyklonwarnung können wir in der Regel zwei bis drei Millionen Menschen warnen und in Sicherheit bringen, und die Zahl der Toten ist im Vergleich zu früher deutlich zurückgegangen."

Tatsächlich: Innerhalb weniger Jahrzehnte sank die Zahl der Todesopfer durch Wirbelstürme in Bangladesch von einer sechsstelligen auf eine zweistellige Zahl.

Mehr digitale Daten für mehr Schutz vor Umweltgefahren benötigt

Frühwarnsysteme bewerten Risiken anhand meteorologischer Daten. Das Problem: Ein Erfolg ist nur dann garantiert, wenn die Wetterdaten von allen Mitgliedsstaaten offen geteilt werden, so WMO-Mann Stander. "Wettersysteme bewegen sich über Nationalgrenzen hinweg. Unsere Infrastruktur und die Messdaten vor Ort sind extrem wichtig."

Ein Satellitenbild zeigt den Zyklon Batsirai über Madagaskar

Im Jahr 2021 verabschiedete die WMO eine Resolution, die besagt, dass die Wetterdienste aller UN-Länder ihre Wetterdaten gemeinsam nutzen müssen. Aber nicht jedes Land hat eigene Daten - zumindest nicht in digitaler Form. In Tadschikistan zum Beispiel existieren die Wetterdaten eines gesamten Jahrhunderts nur auf Papier.

"Die Digitalisierung historischer Daten ist keine leichte Aufgabe", weiß Stander. Doch nur so könnten präzisere Wettervorhersagen oder Klimamodelle erstellt werden.

Unwetterwarnungen müssen für die Menschen verständlich sein

Um Experten dabei zu helfen, die Analyse meteorologischer Daten im Hinblick auf die Vorhersage von Wetterereignissen zu verbessern, hat die WMO regionale Zentren eröffnet, die Schulungen im Bereich der Unwettervorhersage bieten.

Laut Cosmas Luckyson Zavazava von der ITU ist es aber auch wichtig, der Öffentlichkeit regelmäßige Schulungen und Übungen anzubieten. Die Menschen müssten wissen, wie sie die nächstgelegenen Fluchtwege oder Schutzräume finden - aber auch, wie sie einen Alarm oder die erhaltenen Informationen interpretieren müssen, sagt Zavazava, und verdeutlicht das an einem Beispiel.

Alarm durch Sirenen oder anderes Mitte muss aufschrecken - sonst ist er nutzlos

"Es gab einen Fall, in dem eine Sirene zwar einen Alarm ausgelöst hat, doch der Ton war sehr melodisch. Die Kinder tanzten und dachten, es sei Musik, obwohl es in Wirklichkeit ein Alarm war. Aber die Menschen erkannten das nicht und suchten keinen Schutz", erinnert sich Zavazava. "Wir müssen also die Signale so gestalten, dass sie die Leute irritieren. Dem Alarm muss auch eine Nachricht in der Landessprache folgen, in der die nächsten Schritte erklärt werden. Dann können wird viele Leben retten."

Adaption aus dem Englischen: Jeannette Cwienk