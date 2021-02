Naturgewalt Haaland schießt den BVB zum Sieg in Sevilla

Ein Klub, der sich in einer sportlichen Krise befindet, der darf sich glücklich schätzen, wenn er einen wie Erling Haaland in seinen Reihen hat. Der 20-Jährige hat Borussia Dortmund fast im Alleingang zum 3:2 (3:1) beim FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League geschossen. Der Norweger war an diesem Mittwochabend wieder einmal nicht aufzuhalten. Zwei Tore trug Haaland zum Sieg gegen die Spanier bei. Und beide Treffer waren durch seine Dynamik geprägt, die zumindest in der Bundesliga derzeit ihresgleichen sucht.

Mahmoud Dahoud (Mitte) erzielte seinen ersten Saisontreffer

Dabei hatte die Partie gar nicht gut begonnen für den BVB. Suso hatte Sevillla bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht, Verteidiger Mats Hummels fälschte den Schuss des Spaniers unhaltbar für Torhüter Marwin Hitz ab. Nach 20 Minuten war es dann Mahmoud Dahoud, der für den BVB den Ausgleich erzielte. Ab diesem Moment war die Borussia voll im Spiel und entwickelte plötzlich ein nach den jüngsten Misserfolgen in der heimischen Liga (nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Partien) kaum noch für möglich gehaltenes Selbstvertrauen. Und dann begann auch die Haaland-Show.

Kompakt und konzentriert

BVB-Spieler bejubeln Erling Haalands 3:1 in Sevilla

Nach 27 Minuten setzte der BVB-Angreifer aus dem Mittelfeld heraus zum Sprint an, spielte einen Doppelpass mit Jadon Sancho und grätschte den Ball mit Wucht und Geschick über die Torlinie. Eine Minute vor der Pause war es ein Konter, der zum Erfolg für Dortmund führte. Reus lief mit dem Ball durch das Mittelfeld, passte im richtigen Moment zum im Vollsprint mitgelaufenen Haaland, der eiskalt aus 14 Metern einschob. Es war der 18. Treffer im 13. Champions-League-Spiel für den Norweger - eine bemerkenswerte Bilanz. Haaland war wieder einmal diese unaufhaltsame Naturgewalt, gegen die es kein Gegenmittel gibt. Luuk de Jong gelang nur noch der Anschlusstreffer (84.) für Sevilla. "Wir hatten mehr Motivation und Leidenschaft als zuletzt. Wir waren mehr online", sagte Haaland nach dem Spiel beim Streamingdienst "DAZN".

Dieser gute Auftritt der Dortmunder, die mit ihrem kompakten und konzentrierten Auftritt den spanischen Tabellenvierten lange Zeit gut im Griff hatten, war auch deshalb nicht zu rechnen, weil es in den vergangenen Tagen nicht nur aufgrund der sportlichen Misere viel Unruhe beim BVB gab. Gladbachs Coach Marco Rose hatte am vergangenen Montag bestätigt, dass er im Sommer zur Dortmunder Borussia wechseln wird. Damit rückt der derzeitige Cheftrainer des BVB, Edin Terzic, wieder zurück in seine vorherige Position als Co.-Trainer. (Noch-) Coach und Team schafften es an diesem Abend jedoch, diese Entwicklungen auszublenden und sich vollständig auf die Partie zu konzentrieren.

Deutlich weniger Fehler

Emre Can (l.v.) scheute gegen Sevilla keinen Zweikampf

Die Dortmunder haben an diesem Abend von Sevilla ein großes Stück ihrer Fähigkeiten wiederentdeckt. Auch weil Kapitän Marco Reus, der wieder in der Anfangself stand, seine Fähigkeiten häufiger als zuletzt aufblitzen ließ. Und weil sie deutlich weniger Fehler produzierten, als in der jüngeren Vergangenheit. Damit hat der BVB sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Wochen (9. März) erarbeitet.

Für die Dortmunder ist dieses Spiel in Sevilla ein Hoffnungsschimmer. Nun muss das Team auch in der Bundesliga einen Schritt nach vorne machen und sein Leistungspotenzial besser ausschöpfen. Bereits am kommenden Samstag (18.30 Uhr) kommt es zum emotional maximal aufgeladenen Spiel für den BVB. Dann tritt das Terzic-Team beim FC Schalke 04 zum traditionell hart umkämpften Revierderby an. "Wir müssen uns schnell erholen, denn wir haben wieder ein großes Spiel vor uns. Wir müssen unbedingt diese Einstellung mitnehmen", sagte Haaland.