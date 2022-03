Die wichtigsten Informationen in Kürze:

NATO will nicht in der Ukraine eingreifen

Russische Armee besetzt das AKW Saporischschja

Selenskyj bezichtet Russland des "Nuklear-Terrors"

Zugang zu Websites von DW und anderer Medien versperrt

Duma beschließt Haftstrafen für "Fake News"

Russische Wissenschaftler schreiben Putin

Google und Airbnb auf Rückzug aus Russland

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Forderung der ukrainischen Regierung, die Allianz solle eine Flugverbotszone über dem Kriegsland überwachen, eine klare Absage erteilt. Die NATO werde nicht in den Krieg eingreifen, weder zu Land noch in der Luft, sagte Stoltenberg nach einem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel.

"Wir haben eine Verantwortung als NATO-Verbündete, zu verhindern, dass dieser Krieg über die Ukraine hinaus eskaliert, denn das wäre noch gefährlicher, noch verheerender und würde noch mehr menschliches Leid verursachen", fügte Stoltenberg hinzu. Er appelliert an Russlands Präsident Wladimir Putin, den Krieg sofort zu beenden, die Truppen aus der Ukraine abzuziehen und an den Verhandlungstisch zu kommen. "Die Nato will keinen Krieg mit Russland."

Finnland und Schweden werden enger in die Beratungen der Allianz eingebunden. Vertreter der beiden Nicht-NATO-Staaten würden künftig an allen Sitzungen der Allianz teilnehmen, kündigte Stoltenberg an. Der Westen rücke angesichts des Krieges in der Ukraine näher zusammen.

Russische Truppen besetzen AKW Saporischschja

Die russische Armee hat nach Angaben Kiews das Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja besetzt. "Das Betriebspersonal kontrolliert die Energieblöcke und gewährleistet deren Betrieb", teilte die ukrainische Atomaufsichtsbehörde mit. Ein Leck sei an dem Kraftwerk nicht festgestellt worden. Es seien keine Veränderungen in der radioaktiven Strahlungsbelastung registriert worden, erklärte die Behörde.

Die russischen Streitkräfte hatten Europas größtes Kernkraftwerk in der Nacht angegriffen und dort einen Brand ausgelöst, der inzwischen gelöscht werden konnte. Die Russen ließen nach den weiteren ukrainischen Angaben Löschtrupps erst nach Stunden zum Brandort durch.

"Terroristen-Staat verlegt sich auf Nuklear-Terror"

Kein anderes Land der Welt habe jemals Atomanlagen beschossen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Russland, der "Terroristen-Staat verlegt sich jetzt auf Nuklear-Terror". Offenbar wolle die Führung in Moskau die Atomkatastrophe von Tschernobyl "wiederholen".

Das Kernkraftwerk Saporischschja, das größte Europas, verfügt über insgesamt sechs Reaktoren (Archiv-Satellitenfoto)

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien forderte ein Ende jeglicher Kampfhandlungen rund um das AKW und warnte vor "ernster Gefahr". Auch Selenskyj hatte gewarnt: "Gerade jetzt beschießen russische Panzer die Reaktorblöcke. (...) "Da sind mit Wärmebildkameras ausgestattete Panzer. Das heißt, sie wissen, wohin sie schießen, sie haben sich darauf vorbereitet." Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte schon zuvor getwittert, "die russische Armee schießt von allen Seiten auf Saporischschja NPP (...) Wenn es explodiert, wird das zehnmal größer als Tschernobyl."

Das russische Verteidigungsministerium machte für den Angriff auf das Atomkraftwerk "ukrainische Saboteure" verantwortlich. Dies sei eine monströse Provokation, hieß es in Moskau.

"Sie sind verrückt geworden!"

Tschechien zeigte sich "schlichtweg entsetzt" über die russische Attacke. "Das ist eine höchst unverantwortliche Tat, die bei einem Austritt von Radioaktivität Millionen Menschen bedrohen würde", schrieb das Außenministerium in Prag in einer Erklärung. Russland verstoße damit gegen sämtliche Normen internationalen Rechts. Die sonst zurückhaltende Leiterin der tschechischen Strahlenschutzbehörde, die Atomphysikerin Dana Drabova, merkte bei Twitter an: "Sie sind verrückt geworden!"

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg übte scharfe Kritik. Der Angriff auf das Kernkraftwerk zeige die "Rücksichtslosigkeit" Russlands in dem Krieg, sagte Stoltenberg vor einem Sondertreffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einer Ausweitung des Konflikts. Die NATO-Staaten würden deshalb nicht direkt in die militärischen Auseinandersetzungen eingreifen, sagte Scholz beim Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee in Brandenburg. Man müsse aber sicherstellen, dass niemand NATO-Territorium angreife.

Großbritannien verlangte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Das "rücksichtslose" Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin könne "direkt die Sicherheit von ganz Europa bedrohen", erklärte das Büro von Premierminister Boris Johnson. Auch das chinesische Außenministerium forderte von den Kriegsparteien in der Ukraine, die Sicherheit der Atomanlagen zu gewährleisten.

Ein attackiertes Öl-Tanklager in Tschernihiw im Norden der Ukraine

Fast 50 Tote in Tschernihiw

Nach den schweren Luftangriffen auf die nordukrainische Großstadt Tschernihiw ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben auf 47 gestiegen. Unter den Opfern seien 38 Männer und 9 Frauen, teilte die Gebietsverwaltung mit. Damit handle es sich um die meisten zivilen Todesopfer durch einen einzelnen Angriff seit Beginn des russischen Vorgehens am 24. Februar, berichtete das ukrainische Portal "strana.news". Videos zeigten schwere Zerstörungen in der Stadt mit etwa 300.000 Einwohnern nahe der Grenze zu Russland.

"Werden uns nicht ergeben"

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Kampfbereitschaft seiner Landsleute betont. "Wir werden uns nicht ergeben. Wir können uns nirgendwohin zurückziehen", sagte er in einem Skype-Interview mit seinem Bruder Wladimir an seiner Seite. Er sprach von "Tausenden, bereits Zehntausenden Toten" in dem Krieg. "Und diese Zahl wird leider nur wachsen." Etwa die Hälfte der Bevölkerung von ursprünglich drei Millionen Menschen habe die ukrainische Hauptstadt inzwischen verlassen. Viele Waisen seien von den Behörden nach Polen und Deutschland in Sicherheit gebracht worden. Klitschko rief die russische Bevölkerung auf, sich Präsident Putin entgegenzustellen. "Für die Ambitionen eines einzelnen Mannes zahlen wir einen sehr hohen Preis."

Vitali (r.) und Wladimir Klitschko

Zugang zu Websites von DW und BBC gesperrt

Russlands Medienaufsichtsbehörde hat den Zugang zu den Websites der Deutschen Welle (DW) und anderer unabhängiger Medien gesperrt. Der Zugang zu den Internetseiten von DW, BBC, der Nachrichten-Website Meduza und der russischsprachigen Website des von den USA finanzierten Radio Free Europe/Radio Liberty sei auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft "eingeschränkt" worden, hieß es bei der Behörde. Die Nichtregierungsorganisation GlobalCheck berichtete zudem von Zugangsproblemen bei Facebook. Das Außenministerium in Moskau hatte erst am Donnerstag erklärt, die BBC werde genutzt, um die Innenpolitik und die Sicherheit Russlands zu unterwandern.

DW-Intendant: Mittel der Blockadeumgehung nutzen

DW-Intendant Peter Limbourg äußerte in einem Brief an die User in Russland sein Bedauern über die Sperrung und rief dazu auf, die Mittel der Internet-Blockadeumgehung zu benutzen, um weiter die Programme der Deutschen Welle erreichen zu können. Dazu gebe es im DW-Angebot Hinweise und Erklärungen. Limbourg betonte in diesem Zusammenhang, dass die Deutsche Welle ein unabhängiges internationales Medienhaus aus Deutschland sei: "Wir sind kein Regierungssender!" Ziel sei es, die Bürgerinnen und Bürger Russlands "auch in diesen schweren Zeiten der Konfrontation mit unabhängigen Informationen (zu) versorgen". Der DW-Experte für IT-Sicherheit und Zensurumgehung informierte bereits in der Nacht auf Twitter:

Bis zu 15 Jahre Haft für "Fake News" in Russland

Das russische Parlament hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der lange Haftstrafen und hohe Geldbußen für die "wissentliche" Veröffentlichung von "Falschnachrichten" über die russischen Streitkräfte vorsieht. Der Entwurf wurde in dritter Lesung von der Duma angenommen. Er sieht unter anderem bis zu 15 Jahre Haft vor, wenn die "Fake News" "ernsthafte Konsequenzen" für die Armee nach sich ziehen. Die Abgeordneten stimmten zudem für Strafen bei "Aufrufen zur Verhängung von Sanktionen gegen Russland".

Russische Medien dürfen nur noch offizielle Informationen der russischen Behörden für ihre Berichterstattung verwenden. Begriffe wie "Angriff" oder "Invasion" sind ihnen verboten. Die Behörden stellen den Ukraine-Krieg lediglich als "Sondereinsatz" des Militärs und Friedensmission zum Schutz russischsprachiger Ukrainer dar.