Nations League: Neuling und Rückkehrer im DFB-Kader

Für die Partien in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande hat Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals Stürmer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Verteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid, Stürmer Serge Gnabry vom FC Bayern München und Torwart Janis Blaswich von RB Salzburg kehren zurück in das insgesamt 23 Mann starke Aufgebot.

Rüdiger war im September nach einem intensiven Sommer in Absprache mit dem Bundestrainer nicht nominiert worden und hatte die Zeit zur Regeneration genutzt. Gnabry und Blaswich standen zuletzt im November 2023 im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach hat es in den DFB-Kader geschafft Bild: Julian Meusel/SVEN SIMON/picture alliance

Kleindienst habe sich die Nominierung erarbeitet, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Tim Kleindienst hat in Heidenheim über ein Jahr hinweg gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt, auch bei seinem neuen Verein Borussia Mönchengladbach ist er gut eingeschlagen. Unter anderem ist er defensiv sehr verlässlich. Er hat es sich verdient." Die Verletzung von Angreifer Niclas Füllkrug sei eine gute Gelegenheit, Tim zu testen, ergänzte Nagelsmann: "Er kann sich jetzt beweisen."

Bekenntnis zu ter Stegen

Zwei wichtige Festlegungen traf der Bundestrainer zudem bei der Bekanntgabe seines Kaders, in den er die Dortmunder Emre Can und Maximilan Beier nicht mehr berief. Marc-André ter Stegen bleibt trotz seiner schweren Knieverletzung und seines monatelangen Ausfalls beim FC Barcelona die Nummer eins im DFB-Team.

"Marc hat alle Zeit, die er braucht, um wieder gesund zu werden, von uns. Er ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch. Wenn er ein Jahr vor der WM zurückkommt, wird er immer noch eine Top-WM spielen können und eine gute WM-Quali. Ich gehe davon aus, dass er im nächsten Sommer wieder topfit zurückkommt", so Nagelsmann.

Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat die Chance, nach seiner Verletzung zurückzukommen Bild: Matthieu Mirville/DPPI/picture alliance

Dem Hoffenheimer Oliver Baumann sicherte Nagelsmann zudem nach langer Wartezeit sein Debüt im DFB-Tor zu. "Olli hat es auch mal verdient, ein Länderspiel zu kriegen. Das wird auch so sein", sagte der Bundestrainer. "Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob einer beide macht", meinte Nagelsmann. Der Stuttgarter Alexander Nübel darf also hoffen, auch zu seinem ersten Länderspiel zu kommen. Schlussmann Blaswich ist als Nummer drei vorgesehen.

Vorbereitung in Herzogenaurach

Das DFB-Team trifft sich am kommenden Montag in Herzogenaurach. Am 11. Oktober trifft Deutschland zunächst in Zenica auf Gastgeber Bosnien und Herzegowina. Am 14. Oktober tritt die Nationalmannschaft dann in München zum Rückspiel gegen EM-Halbfinalist Niederlande an.

Mit Blick auf die kommenden Gegner analysierte Nagelsmann: "Bosnien und Herzegowina hatte noch kein Heimspiel unter dem neuen Trainer Sergej Barbarez. Ich gehe also davon aus, dass es emotional wird im Stadion, dass die Heimfans Bosnien und Herzegowina extrem anfeuern und pushen werden - wir werden sicher eine hitzige Atmosphäre vorfinden." Wenn man die Leistung aus den vergangenen beiden Spielen sehe, sei er guter Dinge, dass man auch dieses Spiel gewinnen werde. "Gerade auswärts wäre es ein wichtiger Sieg."

Verabschiedung in München

Auch im Klassiker gegen den Nachbarn zeigte sich Nagelsmann optimistisch: "Gegen die Niederlande haben wir schon in Amsterdam ein gutes Spiel gemacht. Wir sind nach einem sehr schlechten Start gut zurückgekommen. Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen wollen, um unser Heimspiel gegen einen sehr starken Gegner hoffentlich gewinnen zu können."

Ehre wem Ehre gebührt: Auch Toni Kross wird verabschiedet Bild: FILIP SINGER/EPA

Im Zuge des Spiels in München wird der Deutsche Fußball-Bund seine letzten Weltmeister von 2014 verabschieden. Nach der Heim-EM hatten die Weltmeister Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet, auch Kapitän Ilkay Gündogan erklärte seine Laufbahn im DFB-Trikot für abgeschlossen. "Das wird nach dem Spiel noch mal emotional werden, da werden wir als gesamte Gruppe zusammenkommen und die Leistungen der Spieler, aber auch der Mitarbeiter honorieren", sagte Nagelsmann.

Beide Begegnungen, sowohl die in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina, als auch die in München gegen die Niederlande, beginnen um 20.45 Uhr MESZ.

Das deutsche Aufgebot:

TOR

Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Salzburg)

ABWEHR

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

MITTELFELD

Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ANGRIFF

Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)