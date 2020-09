Nations League - Liveticker: Schweiz - Deutschland

SCHWEIZ - DEUTSCHLAND -:- (Anstoß 20:45 Uhr MESZ)

---------

Gelingt Bundestrainer Joachim Löw endlich der erste Sieg in einem Spiel der Nations League? Gegner Schweiz hat den Auftakt gegen die Ukraine verloren, Deutschland musste gegen Spanien kurz vor dem Ende noch den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

Das Spiel im Baseler St.-Jakob-Park findet ohne Kai Havertz statt. Der Ex-Leverkusener schloss sich am Freitagabend dem FC Chelsea an und bleibt in London. So kommt es, wenn es ums Toreschießen geht, wohl in erster Linie auf Havertz' neuen Teamkollegen Timo Werner an und auf mit Leroy Sané auf einen Spieler, der gerade den umgekehrten Weg gegangen ist: aus der Premier League zurück in die Bundesliga.

Das Spiel startet um 20:45 Uhr MESZ. Wir berichten ab ca. 20:30 Uhr an dieser Stelle in unserem Liveticker von der Partie.