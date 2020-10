Nations-League-Liveticker: Deutschland - Schweiz

DEUTSCHLAND - SCHWEIZ -:- (Anstoß 20.45 Uhr MESZ)

Das DFB-Team hofft im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz auf einen Befreiungsschlag. Nach dem 2:1-Zittersieg am vergangenen Samstag in der Ukraine musste sich Bundestrainer Joachim Löw einiges an Kritik anhören. Mittelfeldstar Toni Kroos wird beim Spiel in Köln zum 100. Mal das Nationaltrikot tragen.

Um 20.30 Uhr MESZ geht es los mit dem DW-Liveticker!