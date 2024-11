Nations League: Guter Abschluss für Deutschland in Ungarn?

Ausgangslage:

Sportlich ist das letzte Fußball-Länderspiel des Jahres 2024 nicht mehr bedeutend: Die deutsche Nationalmannschaft steht in der Nations League nach dem 7:0-Kantersieg gegen Bosnien-Herzegowina bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger fest.

Dennoch fordert Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstag in Budapest (20.45 Uhr MEZ) einen weiteren Sieg von seinen Spielern. Es wäre der elfte Erfolg in diesem Jahr bei drei Unentschieden und nur einer Niederlage im EM-Viertelfinale gegen Spanien und damit das viertbeste Ergebnis in der DFB-Historie. Mehr Siege gab es nur 1935 (13), 2006 (13) und 2010 (12).

Um seine viel beanspruchten Stammspieler ein wenig zu schonen, wird Nagelsmann einige Umstellungen vornehmen. Im Tor wird Alexander Nübel Oliver Baumann wieder ablösen. Der gelbgesperrte Jonathan Tah wird in der Innenverteidigung durch Nico Schlotterbeck ersetzt.

Auf der linken Abwehrseite könnte Robin Gosens eine Chance bekommen, auf der rechten Benjamin Henrichs den leicht angeschlagenen Kapitän Joshua Kimmich vertreten. Und auch in der Offensive drängen sich mit Leroy Sané und Serge Gnabry Alternativen zu Florian Wirtz und Jamal Musiala auf.

Frische Kräfte für den Angriff? Serge Gnabry (l.) und Leroy Sané (2.v.r.) sind Alternativen in der Offensive Bild: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Für Gegner Ungarn besteht keine Chance mehr, sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren. Das Team von Trainer Marco Rossi ist sicher Tabellendritter und spielt im März gegen einen Zweiten aus der B-Liga um den Klassenerhalt.

Es geht daher lediglich darum, vor eigenem Publikum einen versöhnlichen Abschluss zu schaffen. Möglicherweise wird auch Co-Trainer Adam Szalai nach seinem Zusammenbruch während des Niederlande-Spiels wieder auf der Bank sitzen.

Stimmen vor dem Spiel:

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Wir haben gesagt, dass wir Rücksicht auf die Klubs nehmen. Wir haben dasselbe Interesse wie jeder Verein, dass die Spieler gesund bleiben. Wir werden wieder eine gute Mischung finden und auch frische Kräfte reinbringen."

Joshua Kimmich (DFB-Kapitän): "Jeder Sieg tut uns gut. Jetzt gegen die Ungarn, wo es vermeintlich um nichts mehr geht, wollen wir trotzdem nachlegen."

Tim Kleindienst: "Es macht allen wieder Spaß, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Den Spielern und den Fans. Dazu kommt das Gefühl, dass man wieder jeden schlagen kann."

Statistik:

In Budapest kommt es zum insgesamt bereits 40. Duell der DFB-Elf mit der ungarischen Mannschaft. Tatsächlich sind die Ungarn in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art unliebsamer Dauergegner geworden, gegen den Deutschland mehrfach nicht gewinnen konnte.

Bei der EM 2021 gab es in der Vorrunde ein 2:2, in der Nations League 2022 eine 0:1-Heimniederlage und ein 1:1 in Ungarn. Dieses Jahr lief es besser: In der EM-Gruppenphase gab es einen 2:0-Sieg, im September folgte in der Nations League sogar ein 5:0-Erfolg für das DFB-Team.

Insgesamt lautet die Bilanz aus deutscher Sicht: 15 Siege, 12 Unentschieden und 12 Niederlagen. Absolutes Highlight wird dabei wohl immer der unerwartete 3:2-Erfolg im Finale der Weltmeisterschaft 1954 bleiben, der als "Wunder von Bern" in die deutsche Fußballgeschichte einging.