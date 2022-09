Nationen - Kampf um nationale Identitäten

In Lettland erstarkt der Patriotismus und damit die Skepsis gegenüber der russisch-sprachigen Minderheit im Land. Der Fotograf Arnis Balcus aus Riga hält seit über 10 Jahren seine Heimat in Bildern fest. Seine Kamera ist ein Seismograf für den Wandel in der Gesellschaft, auch für die neue, starke Ablehnung gegenüber allem Russischen. In der Ukraine wird die Verbreitung von Musik russischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern eingeschränkt. Mitte Juni hat das ukrainische Parlament ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Ausnahmen gelten für diejenigen, die sich explizit gegen die russische Invasion aussprechen. Viele ukrainische Musikerinnen und Musiker finden die Maßnahme längst überfällig, viele von ihnen singen nun auch Ukrainisch statt Russisch. In Liman, einem bewegten Viertel der serbischen Stadt Novi Sad, regt sich wiederum Widerstand gegen den überbordenden Nationalismus im Land. Auf den Wänden des Viertels tobt der "Krieg der Flaggen": Mit viel Rot-Blau-Weiß sollen den Bewohnern und Bewohnerinnen von Liman patriotische Gefühle übergestülpt werden. Die wehren sich mit kreativen Übermalungen.