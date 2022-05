Natalia Vlasenkos Liebeserklärung an die Ukraine

Tschernihiw: eine geschichtsträchtige Stadt

Als ich als Reiseleiterin gearbeitet habe, habe ich Wochenendtouren nach Tschernihiw organisiert, eine Stadt mit vielen alten Kirchen, von denen einige aus dem 13. Jahrhundert stammen. Es tat mir in der Seele weh, in den Nachrichten zu hören, dass Tschernihiw angegriffen wurde. Es tut mir so Leid für die Menschen, und mich schmerzt der Verlust des architektonischen Erbes der Stadt.