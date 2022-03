DW Nachrichten

Nasenspray zum Schutz vor COVID-19

Ein Forscherteam in Helsinki arbeitet an einem Nasenspray als Schutz gegen das Coronavirus, als Ergänzung zur Impfung. Vorklinische Tests haben gezeigt, der Wirkstoff in dem Spray soll Sars-Cov-2-Viren unschädlich machen. Noch ist das Mittel nicht zugelassen.