Global 3000

Namibia: Schutz für "Strandwölfe“

Strandwolf – so wird die Braune Hyäne an der Skelettküste Namibias genannt. Die Tiere haben sich perfekt an das Leben in dieser Wüste angepasst. Die lokale Bevölkerung schützt sie, Viehzüchter aber machen Jagd auf die Raubtiere.