Namenlose tote Flüchtlinge - Ein griechischer Forensiker ermittelt

Der Forensiker Pavlos Pavlidis versucht, die toten Migranten zu identifizieren.

Der Fluss Evros markiert nicht nur die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Ein seit dem Jahr 2020 stetig erweiterter Grenzzaun entlang des Evros ist das Sinnbild für die Festung Europa: ein High-Tech-Grenzwall gegen die Flüchtlingsströme in die EU.

Doch trotz dieses fünf Meter hohen und 38 Kilometer langen Bauwerks aus Stahlstreben riskieren Tausende Menschen ihr Leben, um hier über den Fluss in die EU zu gelangen. Wie viele Menschen dabei sterben, ist unbekannt. Im Jahr 2022 waren es mehr als 60 Tote, die allein auf der griechischen Seite des Flusses gefunden wurden – ein negativer Rekord.

Pavlos Pavlidis ist Professor für Rechtsmedizin an der Universität in Alexandroupolis. Wird ein Leichnam im Fluss oder in den dahinterliegenden Wäldern gefunden, kommt er zu Pavlidis auf den Obduktionstisch. Er versucht nicht nur Todeszeitpunkt und Todesursache herauszufinden, sondern auch, wer dieser Mensch gewesen ist. Denn meistens haben die Toten der Grenze keine Papiere bei sich, und sind schon nach mehreren Tagen im Wasser stark entstellt. Aber jeder dieser Menschen hat Eltern, Freunde, die auf ihn warten, und für die die Ungewissheit über den Verbleib ihres Angehörigen unerträglich ist.

Scheitert Pavlidis, kommt der örtliche Bestatter und begräbt die unbekannten Toten auf dem Friedhof für Namenlose.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MO 08.05.2023 – 23:00 UTC

DI 09.05.2023 – 01:30 UTC

DI 09.05.2023 – 05:00 UTC

DI 09.05.2023 – 10:00 UTC

DI 09.05.2023 – 18:00 UTC

MI 10.05.2023 – 13:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MO 08.05.2023 – 23:00 UTC

DI 09.05.2023 – 01:30 UTC

DI 09.05.2023 – 05:00 UTC

DI 09.05.2023 – 10:30 UTC

DI 09.05.2023 – 18:00 UTC

MI 10.05.2023 – 13:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3