Nailya aus Ägypten  

Name: Nailya

Land: Ägypten

Geburtsjahr: 1976

Beruf: Deutschlehrerin an einer Sprachschule in Sharm El-Scheich

Das mag ich an der deutschen Sprache:

Ihre Logik. An der Universität hab ich den Satz gelernt: „Ich stecke den Stecker in die Steckdose“. Logischer geht’s nicht, oder?

Ich unterrichte Deutsch, weil …

ich unter anderem die Möglichkeit habe, mich im Rahmen des DSD-Programms ständig über moderne Lehrmethoden auf dem Laufenden zu halten, so dass meine Schülerinnen und Schüler davon profitieren können.

Das ist typisch deutsch für mich:

Die direkte Art der Leute. Sie sagen, was sie denken, reden nicht um den heißen Brei herum und warten nicht, bis man etwas gefühlsmäßig versteht.

Meine Lieblingsregion/-stadt in Deutschland:

Hamburg – und das schon seit 1996, als ich zum ersten Mal als Gastschülerin dort war und herzlich willkommen geheißen wurde.

Mein deutsches Lieblingsessen:

Der Kaffee in Deutschland zusammen mit einem leckeren Stück Kuchen.

Mein deutsches Lieblingswort:

Die Wendung „alles klar“. Je nach Betonung kriegt sie eine andere Bedeutung.

Mein deutsches Lieblingsbuch:

Ich mag die Bücher von Erich Maria Remarque – am liebsten lese ich „Drei Kameraden“, gefolgt von „Der schwarze Obelisk“.

Mein Lektüretipp für den Deutschunterricht:

„Paul, Lisa & Co“, ein sehr modern aufgemachtes Lehrwerk auf A1-Niveau.

Das ist für meine Schüler schwer an der deutschen Sprache:

Frei zu sprechen. Sie sind es gewohnt, auswendig zu lernen.

Mein größtes Erfolgserlebnis als Lehrerin:

Als mein Sohn, den ich auch unterrichtet habe, das erste Mal Deutsch gesprochen hat.

Meine Erfahrungen mit den Deutschlernangeboten der Deutschen Welle:

Ich verwende im Unterricht sehr gern das „Deutschlandlabor“, das auch schon für A2 geeignet ist. Es deckt eine Vielzahl von Themen ab, vermittelt auch Landeskunde.