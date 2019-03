Nahostkonflikt - die vergangenen 20 Jahre

Zwischen Israel und Palästinensern spitzt sich die Lage erneut zu: Bereits Mitte des Monats wurde aus dem Gazastreifen Richtung Tel Aviv geschossen. Am Montag dann traf ein Geschoss aus Gaza ein Wohngebäude nahe Tel Aviv und verletzte sieben Menschen. Israel griff daraufhin Ziele in Gaza an und zerstörte drei Gebäude der dort herrschenden Hamas. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu brach seine Reise in den USA ab.

Die aktuelle Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern reiht sich ein in eine jahrzehntelange Geschichte gewaltsamer Auseinandersetzung. Ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre zeigt: Eine weitere Eskalation ist möglich.

2000: Gipfel von Camp David/Zweite Intifada

Im Juli 2000 scheiterte der Nahost-Gipfel mit Israels Ministerpräsident Ehud Barak und PLO-Chef Jassir Arafat unter Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton in Camp David. Weder über den Status Jerusalems noch über die Grenzziehung zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten im Gazastreifen und dem Westjordanland erzielten sie eine Einigung. Kurz darauf wurde Ehud Barak von Ariel Scharon als israelischer Ministerpräsident abgelöst.

15 Tage in Camp David, aber nur eine Stunde Gespräch: Ehud Barak (l.) und Jassir Arafat (r.) mit US-Präsident Bill Clinton

Im September 2000 begannen die Palästinenser die zweite Intifada (etwa: "Aufstand"). Auslöser war der Besuch des damaligen israelischen Oppositionspolitikers (und späteren Ministerpräsidenten) Ariel Scharon auf dem Tempelberg, der unter arabischer Verwaltung steht. Der Tempelberg ist sowohl für Juden als auch Muslime ein heiliger Ort und deswegen immer wieder Dreh- und Angelpunkt von Konflikten. Am Tag nach Scharons Besuch gab es bei gewalttätigen Demonstrationen Tote.

In Gaza und im Westjordanland kam es daraufhin zu Auseinandersetzungen mit israelischem Sicherheitspersonal - und die Palästinenser riefen die Intifada gegen Israel aus. Busfahrten oder Restaurantbesuche wurden in der Folge in Israel gefährlich: Denn dort verübten palästinensische Selbstmordattentäter viele ihrer mehr als 20.000 Attentate. Israel reagierte auf die Anschläge mit Militäraktionen. Dabei drangen Soldaten auch in die Autonomiegebiete ein, um Terroristen festzunehmen und zu töten.

Am 8. Februar 2005 vereinbarten Ariel Scharon - mittlerweile Regierungschef Israels - und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas einen Waffenstillstand. Nach israelischen Angaben wurden während der zweiten Intifada 1036 Israelis getötet, davon 715 Zivilisten. Die palästinensische Seite beklagte 3592 Tote, davon 985 Zivilisten.

Besuch mit Folgen: Ariel Scharon unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen im September 2000 auf dem Tempelberg

2005: Einseitiger Abkopplungsplan Israels/Räumung des Gazastreifens

Infolge der zweiten Intifada beschloss Israel, sich teilweise aus den palästinensischen Autonomiegebieten zurückzuziehen. Die israelischen Streitkräfte rückten aus dem Gazastreifen ab, alle 21 israelischen Siedlungen in Gaza wurden geräumt. Zudem wurden im nördlichen Westjordanland Siedlungen abgebaut. Die sechs größten Siedlungen im Westjordanland allerdings wurden nach dem Plan Ariel Scharons dauerhaft beibehalten. Des Weiteren baute Israel eine 750 Kilometer lange Sperranlage zum Westjordanland, um potenzielle Attentäter fernzuhalten. Die Palästinenser kritisierten den Plan: Er ging ihnen nicht weit genug.

2006/2007: Libanonkrieg/innerpalästinensische Konflikte

Auch ohne direkte Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis war das Jahr 2006 ein unruhiges in der Region: Während Israel im Libanon gegen die Hisbollah kämpfte, waren die Palästinenser mit sich selbst beschäftigt: Der Konflikt zwischen der Palästinenser-Partei Fatah, die einst von Jassir Arafat gegründet worden war, und der Terrororganisation Hamas kostete mehr als 100 Menschenleben. 2007 führte er zur politischen Teilung der Autonomiegebiete: Bis heute kontrolliert die Hamas den Gazastreifen und die Fatah das Westjordanland. Konflikt und Spaltung schwächen die palästinensische Seite weiterhin.

Abschied aus Gaza: 2005 wurden die israelischen Siedlungen geräumt

2008/2009: "Operation Gegossenes Blei"

Nachdem die Hamas die vollständige Kontrolle des Gazastreifens übernommen hatte, erklärte Israel Gaza zum "feindlichen Gebiet". Immer wieder brachen Israel und Hamas die vereinbarte Waffenruhe. Der von Israel "Operation Gegossenes Blei" genannte Militärschlag wurde vom israelischen Militär lange vorbereitet - und kam für die Palästinenser überraschend: Am 27. Dezember 2008 griff Israel Ziele in Gaza an. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak der Hamas eine Bedenkzeit von 48 Stunden gegeben - das Militär schlug dann aber 24 Stunden vor Ablauf der Frist zu. Israel begründete die Offensive mit dem jahrelangen Beschuss israelischer Städte aus Gaza. Ziel der Operation war die Schwächung beziehungsweise Vernichtung der Hamas. Der Militärschlag war zu dem Zeitpunkt der schwerste Luftangriff seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967. Im Januar 2009 endete die gewaltsame Auseinandersetzung vorerst mit einem Waffenstillstand und dem Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen. Nach palästinensischen Angaben wurden 1417 Palästinenser getötet, davon 926 Zivilisten. Israel spricht von 1166 getöteten Palästinensern, davon 295 Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden 13 Menschen getötet.

2012: "Operation Wolkensäule"

Trotz des Waffenstillstands von 2009 wurden aus dem Gazastreifen immer wieder Geschosse Richtung Israel abgefeuert. Israel reagierte mit Vergeltungsschlägen. Am 14. November 2012 tötete die israelische Luftwaffe gezielt den Hamas-Führers Ahmed al-Dschabari. In der Folge wurden weitere Raketen nach Israel abgefeuert – zum ersten Mal seit dem Zweiten Golfkrieg (1990) wurde in Tel Aviv Luftalarm ausgelöst. Während der eine Woche anhaltenden Auseinandersetzung wurden nach palästinensischen Angaben 105 palästinensische Zivilisten getötet, Israel spricht von 57. Auf israelischer Seite wurden vier Zivilisten getötet. Am 21. November einigten sich Israel und die Hamas erneut auf eine Waffenruhe.

Angriffe der israelischen Luftwaffe in Gaza im Juli 2014

2014: Gaza-Krieg ("Operation Protective Edge")

Die fatalste militärische Auseinandersetzung der vergangenen 20 Jahre war der Gaza-Krieg von 2014. Er dauerte sieben Wochen und kostete mehr als 2000 Menschen das Leben. Auslöser waren die Morde an vier Teenagern: Im Juni ermordeten Mitglieder der Hamas drei israelische Jugendliche. Kurz darauf verschleppten und ermordeten drei Israelis einen palästinensischen Jugendlichen. Am 3. Juli griff Israel aus der Luft Ziele in Gaza an - nach eigenen Angaben erneut als Antwort auf Raketenangriffe aus dem Küstenstreifen. Der Krieg hatte begonnen. Er wurde von zwei mehrtägigen Waffenruhen unterbrochen und endete am 26. August nach Vermittlung durch Ägypten mit einer unbefristeten Waffenruhe. Beide Seiten reklamierten den Ausgang des Krieges als Sieg für sich.

Die Vereinten Nationen sprechen von 2101 Toten auf palästinensischer Seite und 67 Toten auf israelischer Seite. Nach israelischen Angaben wurden auf palästinensischer Seite 1065 militante Angehörige von Hamas und anderen Terrororganisationen sowie etwa 900 Zivilisten getötet.

2018: Ausschreitungen wegen Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem

Eine folgenschwere Entscheidung: Im Mai 2018 wurde die US-Botschaft auf Geheiß von Donald Trump nach Jerusalem verlegt - damit erkannte der US-Präsident das umkämpfte Jerusalem quasi als Hauptstadt Israels an. Daraufhin kam es an der Grenze zum Gazastreifen wiederholt zu Ausschreitungen. Über Wochen protestierten Palästinenser teils gewaltsam gegen die Entscheidung Trumps, Israels Armee griff Stellungen der Hamas und verteidigte die Grenze auch mit Schüssen auf die Demonstranten. Die Bilanz: mehr als 2000 Verletzte, rund 50 Tote. Die Nahost-Politik des US-Präsidenten sorgt auch dieser Tage wieder für Unruhe: Seine Anerkennung der Souveränität Israels über die Golanhöhen wird als Wahlkampfhilfe für den israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bewertet. Die Folgen dürften aber darüber hinaus gehen.