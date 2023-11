Nahost aktuell: Weitere Geiselfreilassung erwartet

Das Wichtigste in Kürze:

Weitere Geiselfreilassung erwartet

US-Präsident Biden setzt sich für längere Feuerpause ein

Kanzler Scholz: Freilassung erster Geiseln "kann nur ein Anfang sein"

Israelische Armee: Freigelassene nicht in Lebensgefahr

200 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen eingetroffen

Am zweiten Tag der Feuerpause in Nahost will die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas nach israelischen Angaben 14 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freilassen. Israel hat nach eigenen Angaben eine Liste mit den Namen erhalten. Die Liste werde von Vertretern der Sicherheitskräfte geprüft, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Acht von ihnen sollen demnach Kinder sein, meldet das israelische Portal "Ynet".

Im Gegenzug sollen an diesem Samstag 42 weitere palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf die Gefängnisbehörde des Landes. Demnach werden die Betroffenen zunächst für medizinische Untersuchungen durch Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes in das Ofer-Gefängnis im Westjordanland verlegt. Wie der Sender Al Jazeera meldet, soll es sich um 18 Frauen und 24 männliche Jugendliche handeln.

Biden setzt sich für längere Feuerpause ein

Nach dem Inkrafttreten der viertägigen Feuerpause im Gazastreifen und der Freilassung der ersten israelischen Geiseln hat US-Präsident Joe Biden dazu aufgerufen, nach Auswegen aus dem Konflikt zu suchen. Die "Chancen sind real", die zunächst auf vier Tage angesetzte Feuerpause zwischen Israel und der Hamas zu verlängern, sagte Biden in Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts. Zudem sprach er sich dafür aus, die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt zu "erneuern".

Präsident Joe Biden äußert sich bei einem Aufenthalt in Nantucket zum Nahost-Konflikt Bild: Stephanie Scarbrough/AP/picture alliance

Die Feuerpause zwischen der Hamas und Israel war am Freitagmorgen in Kraft getreten. Als Teil der Vereinbarung wurden am ersten Tag 13 Israelis freigelassen, die von Mitgliedern der Terrororganisation Hamas bei deren Angriff auf Israel vor knapp sieben Wochen in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Nach Angaben der israelischen Regierung gehören zu den Freigelassenen vier Doppelstaatler mit deutschem Pass. Im Gegenzug entließ Israel 39 palästinensische Gefangene.

Außerdem kamen zehn thailändische Landarbeiter und eine philippinische Geisel frei. Die Freilassung der Thailänder war einem Insider zufolge nicht Teil der Waffenruhe-Vereinbarung, sondern wurde unabhängig davon ausgehandelt - ebenfalls unter Vermittlung Katars sowie Ägyptens. Während der mehrtägigen Feuerpause sollen insgesamt 50 der schätzungsweise 240 Hamas-Geiseln freikommen. Im Gegenzug sollen insgesamt 150 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

US-Präsident Biden zeigte sich nach der Freilassung erster Geiseln erleichtert und betonte, dass dies erst "der Beginn eines Prozesses" sei. Er erwarte am Samstag, Sonntag und Montag die Freilassung weiterer Entführter. "Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen Dutzende von Geiseln zu ihren Familien zurückkehren werden."

Er stehe weiter in Kontakt mit den politischen Spitzen in Katar, Ägypten und Israel, "um sicherzustellen, dass alles nach Plan verläuft und jeder Aspekt der Vereinbarung umgesetzt wird", so Biden. Nach Angaben der Regierung in Washington gehören zu den 50 Geiseln, die noch freikommen sollen, mindestens drei US-Bürgerinnen - ein vier Jahre altes Mädchen und zwei Frauen. Insgesamt gelten noch zehn US-Amerikaner als vermisst.

Scholz: Freilassung erster Geiseln "kann nur ein Anfang sein"

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Freisetzung einer ersten Gruppe von Hamas-Geiseln als eine "gute Nachricht" bezeichnet und betont, dies könne "nur der Anfang" sein. "Wir können kaum ermessen, was sie und ihre Angehörigen in den letzten Wochen haben durchmachen müssen", ließ Scholz verlauten. Der Kanzler bezeichnete die Freilassung als "das Ergebnis unermüdlicher Diplomatie". "Unser Dank gilt allen, die sich dafür engagiert haben." Zugleich forderte er, die Hamas müsse "alle Geiseln bedingungslos freilassen".

Armeesprecher: Freigelassene nicht in Lebensgefahr

Die 24 Menschen, die im Gazastreifen freikamen, sind nach Angaben der israelischen Armee in einer guten gesundheitlichen Verfassung. Die 13 Israelis und 11 Ausländer seien ersten medizinischen Tests unterzogen worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Ihr Leben sei nicht in Gefahr. Fast alle Betroffenen seien zunächst zu einem Luftwaffenstützpunkt in der Negev-Wüste gebracht worden. Danach wurden sie mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen, wo sie ihre Angehörigen trafen.

Ein Hubschrauber bringt freigelassene israelische Geiseln zu einem Krankenhaus in Petach Tikwa Bild: Ronen Zvulun/REUTERS

Vier Kinder, drei Mütter und eine Großmutter seien "in den besten und fürsorglichsten Händen" im Schneider Children's Medical Center in Petah Tikva bei Tel Aviv angekommen, zitierte die Zeitung "Haaretz" die Direktorin Efrat Baron Har Lev. "Ihre körperliche Verfassung ist gut", berichtete sie. Fünf weitere israelische Ex-Geiseln trafen im Wolfson Medical Center bei Tel Aviv ein.

Freude über die Heimkehr der Gefangenen

Nachdem 39 palästinensische Frauen und Minderjährige aus israelischer Haft entlassen worden waren, feierten Landsleute im israelisch besetzten Westjordanland die Ankunft von 28 der Freigelassenen mit Feuerwerk. Das berichtet ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Elf weitere Ex-Häftlinge wurden in den von Israel annektierten Ostteil Jerusalems gebracht.

Freigelassene Palästinenser werden von ihren Landsleuten im Westjordanland begrüßt Bild: Ammar Awad/REUTERS

Bei den insgesamt 39 von Israel freigelassenen palästinensischen Gefangenen handele es sich um 24 Frauen und 15 männliche Teenager, heißt es von palästinensischer Seite. Nach Informationen der Zeitung "Times of Israel" saßen die meisten Jugendlichen wegen Aufruhrs und Steinwürfen im Westjordanland oder Ostjerusalem in israelischer Haft. Die palästinensischen Frauen seien wegen versuchter Messerattacken im Gefängnis gewesen.

EU lobt Waffenruhe im Gazastreifen

Die Europäische Union hat die Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas begrüßt. In einer Stellungnahme in Brüssel sprach der Außenbeauftragte Josep Borrell von einem "Waffenstillstand", der als erster Schritt zur Beendigung der "schrecklichen humanitären Lage im Gazastreifen" vollständig umgesetzt und ausgedehnt werden solle.

Zugleich kündigte er für Montag Gespräche über eine Friedenslösung im Rahmen einer Konferenz der Union für den Mittelmeerraum an. Zu den Beratungen in der spanischen Metropole Barcelona, die von der EU und Jordaniens Außenminister Ayman Safadi geleitet werden, seien auch Vertreter der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit eingeladen, sagte Borrell.

200 Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen

Die Feuerpause soll auch für eine Ausweitung der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen genutzt werden. Nach israelischen Angaben trafen am Freitag 200 Lastwagen mit Hilfsgütern dort ein. Es war der größte humanitäre Konvoi, der seit Kriegsbeginn in das Palästinensergebiet gelangte. Nach Informationen der Vereinten Nationen sind schätzungsweise 1,7 Millionen der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens durch die Kämpfe vertrieben worden.

Ein Lastwagen bringt humanitäre Hilfsgüter über Rafah in den Gazastreifen Bild: Said Khatib/AFP

Der Krieg in Nahost war durch einen Angriff der Hamas auf Israel ausgelöst worden. Die Hamas wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Hunderte Hamas-Terroristen waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten dort Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Kinder. Nach israelischen Angaben hatten die Hamas-Terroristen etwa 1200 Menschen getötet. Rund 240 Menschen wurden von ihnen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Daraufhin startete Israel einen großangelegten Militäreinsatz, bei dem es Ziele im Gazastreifen aus der Luft, zu Boden und vom Meer aus angriff. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 14.800 Menschen im Gazastreifen getötet, rund 40 Prozent davon seien Kinder, hieß es.

