Nahost aktuell: Warten auf Israels Bodenoffensive

Das Wichtigste in Kürze:

Schlechtes Wetter verzögert israelische Bodenoffensive

USA verlegen weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

Israel attackiert erneut Airport von Aleppo in Syrien

Bundeswehr fliegt dutzende Deutsche aus Israel aus

Während Zehntausende Palästinenser im Gazastreifen auf der Flucht in den Süden des Gebietes sind, lässt sich Israels Militär mit der geplanten Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas anscheinend noch etwas Zeit. Der Angriff hätte eigentlich schon dieses Wochenende beginnen sollen, sei aber wegen des bewölkten Himmels und der deswegen erschwerten Sicht für Piloten und Drohnen vertagt worden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte, ranghohe israelische Offiziere. Ziel ist es, die politische und militärische Führungsebene der Hamas-Terroristen im Gazastreifen auszulöschen, die vor einer Woche Massaker mit Hunderten Todesopfern in Israelbegangen haben.

Die Hamas ist eine terroristische Organisation und entsprechend von der Europäischen Union, den USA, Deutschland und weiteren Ländern benannt. Terroristen der Hamas haben israelischen Soldaten und Zivilisten getötet und verwundet, viele unschuldige Menschen wurden ermordet oder als Geiseln genommen. Es ist ein terroristischer Angriff.

Zusätzliche US-Kriegsschiffe für die Krisenregion

Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff der islamistischen Hamas-Terroristen in Israel weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Dazu zählen unter anderem der Flugzeugträger "USS Dwight D. Eisenhower", der Lenkwaffenkreuzer "USS Philippine Sea" sowie die Zerstörer "USS Mason" und "USS Gravely". Sie sollen sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums den bereits in die Region verlegten Schiffen anschließen.

Die US-Regierung hatte bereits vergangene Woche den Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und weitere Kriegsschiffe losgeschickt. Diese sind bereits in der Region angekommen. Auch Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets wurden in die Region verlegt. Das US-Militär soll sich nicht an Kampfhandlungen beteiligen, sondern lediglich zur Abschreckung dienen.

Biden spricht mit Netanjahu und Abbas über Schutz von Zivilisten

US-Präsident Joe Biden hat mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas über den Schutz der Zivilbevölkerung im Nahostkonflikt gesprochen. Mit Netanjahu habe sich Biden über den Zugang "unschuldiger Zivilisten" zu Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung ausgetauscht, wie das Weiße Haus bekannt gab. Biden habe dabei bekräftigt, er werde alle Bemühungen zum Schutz der Zivilbevölkerung unterstützen.

Abbas hat Biden über seine Bemühungen informiert, der palästinensischen Bevölkerung insbesondere im Gazastreifen, dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Nach Angaben des Weißen Hauses hat Biden auch mit Abbas über die Anstrengungen der USA gesprochen, mit den Vereinten Nationen und allen Partnern im Nahen Osten sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza humanitär versorgt werde.

Flughafen von Aleppo unter Beschuss

Innerhalb von zwei Tagen ist ein Flughafen in Syrien erneut Ziel von Luftangriffen geworden. Das syrische Staatsfernsehen berichtet von einem "israelischen Angriff auf den internationalen Flughafen von Aleppo". Auch das syrische Verteidigungsministerium bestätigte den Beschuss, der "Sachschäden verursacht" und den Flughafen "außer Betrieb gesetzt" habe. Erst kurz zuvor war die Landebahn wieder repariert und für den Betrieb freigegeben worden. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage nicht, wie in diesen Fällen üblich.

Der Flughafen von Aleppo (Archivbild) Bild: Xinhua/picture alliance

Am Donnerstag waren Landebahnen der Flughäfen in Aleppo und Damaskus offenbar durch israelische Luftangriffe beschädigt worden. Der Betrieb wurde deswegen eingestellt. Um zu verhindern, dass Israels Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten, bombardiert Israels Luftwaffe häufiger Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Syriens.

Der Konflikt fordert immer mehr Opfer

Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Menschen ist nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde auf mehr als 2300 gestiegen. Mehr als 9700 Menschen seien verletzt worden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Gaza.

Zerstörungen in Khan Yunis im Gazastreifen Bild: Belal Khaled/Anadolu/picture alliance

In Israel wurden laut Armee durch die Hamas-Großangriffe mehr als 1300 Menschen getötet. 3621 weitere wurden dem Gesundheitsministerium zufolge verletzt. Nach jüngsten israelischen Regierungsangaben wurden mindestens 120 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das Militär hatte zuvor mitgeteilt, dass die Familien von rund 120 Geiseln bereits informiert worden seien.

Irans Außenminister trifft Hamas-Chef in Katar

Irans Außenminister ist in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem Chef der islamistischen Hamas zusammengekommen. Hamas-Anführer Ismail Hanija traf Irans Minister Hussein Amirabdollahian am späten Samstagabend, wie Videos der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zeigten. Das Golfemirat Katar gehört seit etwa 15 Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas.

Die Hamas wird von Deutschland, der EU, den USA, Israel und weiteren Ländern als Terrororganisation eingestuft. Ihr Anführer Hanija lebt in Katar. Gleichzeitig spielt Katar auch bei Vermittlungen mit dem Westen eine wichtige Rolle. Erst am Donnerstag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz den katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani in Berlin empfangen.

Bundeswehr fliegt 80 Staatsbürger zurück nach Deutschland

Die Bundeswehr hat in der Nacht Dutzende deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen. Eine erste Maschine vom Typ A400M landete am Sonntagmorgen mit 51 Passagieren aus Israel im niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf, wie das Einsatzführungskommando im Onlinedienst X mitteilte. Zudem sei eine zweite A400M mit 29 Passagieren an Bord aus Tel Aviv gestartet. Die beiden Maschinen hätten auf dem Hinweg Hilfsmaterial für Israel an Bord gehabt. Noch eine weitere Maschine vom Typ A321 sei unterwegs.

Dem Bundesverteidigungsministerium zufolge handelt es sich bei den Flügen jedoch "nicht um den Einstieg in eine militärische Evakuierung, da weiterhin kommerzielle Ausreisemöglichkeiten bestehen". Die Bundeswehr sei "mit dem Auswärtigen Amt in enger Abstimmung und unterstützt es bei der so genannten schnellen Luft-Abholung", erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius in Berlin. "Auch auf militärische Evakuierungen sind wir vorbereitet, falls dies erforderlich werden sollte."

Regierung verstärkt den Schutz für jüdische Einrichtungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Schutz von jüdischen Einrichtungen in Deutschland weiter verstärkt. "Es ist furchtbar, dass die Sorgen in vielen Familien groß sind", sagte Faeser der Zeitung "Bild am Sonntag". "Umso wichtiger ist das Signal: Wir stehen fest an eurer Seite! Wir tun alles für euren Schutz." Höchste Priorität habe der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland und von jüdischen und israelischen Einrichtungen", so Faeser. "Der Schutz wurde nochmals verstärkt."

Außerdem würden alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern aus Deutschland genutzt. Es gebe null Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze sowie Gewalt, sagte die Innenministerin.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert.