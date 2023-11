Nahost aktuell: Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft

Das Wichtigste in Kürze:

Feuerpause in Gaza - erste Geiseln sollen freigelassen werden

Israel hält am Ziel der Hamas-Zerstörung fest

Baerbock wirbt für Zwei-Staaten-Lösung

Im Gazastreifen gilt seit Freitagmorgen 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) eine viertägige Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Das Golfemirat Katar, das maßgeblich in dem Krieg vermittelt, erklärte, sobald die Feuerpause greife, könnten humanitäre Hilfsgüter in das abgeriegelte Palästinensergebiet gebracht werden. Ziel Katars sei es, dass aus der Waffenruhe eine permanente Feuerpause werde.

Nach Angaben eines Sprechers des katarischen Außenministeriums sollen dann am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) die ersten Geiseln aus der Hand der Hamas freikommen. Es handele sich um 13 Frauen und Kinder. Das Büro des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu erklärte, "eine erste Liste" mit Namen von Geiseln erhalten zu haben und mit den Familien aller Verschleppten in Kontakt zu stehen. Zudem sollen an diesem Freitag auch palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Während der Waffenruhe sollen insgesamt 50 Geiseln - Frauen sowie Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren - von der Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug will Israel 150 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzen.

Täglich 200 Lastwagen mit Hilfsgütern

Über den ägyptischen Grenzübergang Rafah sollen während der Waffenruhe täglich 130.000 Liter Diesel und vier Lastwagen-Ladungen mit Gasflaschen in den Gazastreifen gebracht werden. Insgesamt würden pro Tag 200 Lkw mit Hilfsgütern in das Palästinensergebiet fahren, teilten die ägyptischen Behörden in Kairo mit.

Der Grenzübergang Rafah ist der einzige offene Übergang in den abgeriegelten Gazastreifen Bild: Hatem Ali/AP/picture alliance

Armeesprecher: Bereiten uns auf die nächste Etappe vor

Die Kontrolle über die nördliche Hälfte des Gazastreifens ist nach Angaben des israelischen Militärs "nur die erste Etappe" auf dem Weg zur Zerstörung der militant-islamistischen Palästinenserorganisation. Die Hamas wird von Israel, Deutschland, der EU, den USA und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Armeesprecher Daniel Hagari sprach bei einer Pressekonferenz von einem "langen Krieg". In den kommenden Tagen werde man sich auf die Planung und Ausführung der nächsten Etappen des Krieges konzentrieren.

Israelische Soldaten in der Nähe der Al-Schifa-Klinik in Gaza-Stadt - unter dem Gebäudekomplex liegen Tunnelgänge der Hamas Bild: Ronen Zvulun/Reuters

Israels Verteidigungsminister Joav Galant erklärte, nach dem Ende der Waffenruhe werde die Armee ihre intensiven Kämpfe in Gaza für mindestens zwei Monate fortsetzen. Die Einsätze im Gazastreifen dauerten so lange an, bis von dort aus keine militärische Bedrohung mehr ausgehe.

Zuvor hatte ein Sprecher der Essedin-al-Kassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der Hamas, in einer vom arabischen Fernsehsender Al-Dschasira ausgestrahlten Videoansprache zur Eskalation des Konflikts mit Israel an allen Fronten aufgerufen.

Baerbock wirbt für Zwei-Staaten-Lösung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat nochmals das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont. Israel werde niemals in Sicherheit leben können, "wenn dieser Terror nicht bekämpft wird", sagte sie am Donnerstagabend beim Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe. Das Land kämpfe gegen die Hamas und nicht gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser.

Es werde aber ebenso keine Sicherheit für Israel geben, wenn nicht auch die Palästinenserinnen und Palästinenser eine Zukunftsperspektive hätten. Es sei wichtig, "über morgen zu reden", auch wenn heute eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser weit weg erscheine, mahnte die Außenministerin. Das Ringen um eine Friedenslösung dürfe nicht aufgegeben werden.

Außenministerin Annalena Baerbock beim Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Karlsruhe Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Baerbock kritisierte gleichzeitig jüdische Siedler, die im israelisch besetzten Westjordanland "Palästinenser vertreiben oder gar töten". Die Gewalt jüdischer Siedler sei nicht im Sicherheitsinteresse Israels, betonte die Außenministerin.

Neugeborene in Israel nach angegriffenen Orten benannt

In Israel haben Dutzende Eltern ihre neugeborenen Kinder nach Orten benannt, die am 7. Oktober bei dem Terrorüberfall der Hamas angegriffen worden waren. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden mindestens 45 seither auf die Welt gekommene Babys nach dem nahe dem Gazastreifen gelegenen Kibbuz "Beeri" benannt. 49 Jungen und ein Mädchen bekamen demnach in Anlehnung an die angegriffenen Kibbuzim Nir Oz und Nahal Oz den Namen "Oz", der auf Hebräisch "Stärke" bedeutet.

Acht weitere Neugeborene erhielten den Namen Nir. Drei Mädchen heißen Nova - im Gedenken an das gleichnamige Musikfestival in der Wüste Negev, bei dem die Hamas ein Massaker verübt und mindestens 270 Menschen ermordet hatte.

Von Hamas-Terroristen zerstörte Fahrzeuge in der Nähe des Supernova-Festivals Bild: Ronen Zvulun/REUTERS

Am 7. Oktober waren hunderte Hamas-Terroristen nach Israel eingedrungen und hatten dort Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Nach Angaben der israelischen Regierung wurden etwa 1200 Menschen getötet, rund 240 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion darauf begannen die israelischen Streitkräfte damit, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus massiv anzugreifen.

Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium sollen seither mehr als 14.800 Menschen im Gazastreifen getötet worden sein, darunter mehr als 5800 Kinder. Diese Zahlen lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

se/wa/as (dpa, rtr, afp, ap)